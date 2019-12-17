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即市新聞

17/12/2019 17:28

《師傅教路－黃瑋傑》貓眼娛樂料全年虧轉盈，股價先望重越上市價

　　《師傅教路》貓眼娛樂（０１８９６）自上周一起連升七日，昨日（１６日）最高見到
１４﹒４４元，逼近招股價（１４﹒８元）。貓眼娛樂於今年２月４日掛牌上市，上市後不久曾
創出１８﹒３２元的新高價，之後卻急速回落，６月初最低跌至９﹒８８元，相對最高價接近腰
斬。

＊半年實現收益增近５％＊

　　貓眼娛樂主要於中國提供在線娛樂服務、娛樂內容服務、娛樂電商服務、廣告服務等等。集
團大部分收入來自在線娛樂服務，以截至今年６月３０日止上半年度為例，集團實現收益
１９﹒８４億元（人民幣．下同），較去年同期增長４﹒７％。其中，來自在線娛樂票務業務所
得收益為１０﹒８３億元，減少５﹒７％，佔總收益５４﹒６％（去年同期佔比為６０﹒６％）
，主要由於今年上半年中國綜合票房為３１１﹒７億元，同比下降２﹒７％；而觀影人次為
８﹒０８億名，減少１０﹒３％。截至今年６月３０日，集團仍為國內最大線上電影票務平台，
按上半年電影票務總交易額統計，集團的市場佔有率超過６０％，且比去年同期仍有提升﹒雖然
今年上半年中國綜合票房及觀影人次均有所下降，但貓眼娛樂現場娛樂票務業務仍維持高速成長
，其總交易額較去年同期增長４０﹒５％﹒集團還積極往現場娛樂行業上游拓展﹒建設了線上線
下立體化宣傳能力，為現場娛樂的藝人和內容在宣傳、營銷、舉辦等方面提供創新性服務。
　　集團期內來自娛樂內容服務的收益為６﹒６５億元，增長１８﹒７％，佔總收益３３﹒６％
（去年同期佔比為２９﹒６％），主要由於集團的電影宣發及出品業務不斷擴展。今年上半年，
集團以聯合出品方或主控發行方的身份參與了不少大片。來自娛樂電商服務的收益為７９５０萬
元，減少１９﹒２％，佔總收益４％，主要由於食品和飲料銷售因綜合票房以及觀影人次減少而
減少。來自廣告服務及其他所得收益為１﹒５６億元，增長７８﹒１％，佔總收益７﹒９％，主
要由於認可其廣告解決方案效率的廣告商數量增加。

＊目標價上望１６﹒５元＊

　　今年上半年，集團實現經營溢利３﹒８３億元，而去年同期則錄得經營虧損２﹒１７億元。
經調整溢利為３﹒８億元，去年同期則錄得經調整虧損２０６０萬元，主要由於銷售及營銷開支
大幅減少４６﹒７％至６﹒１億元，佔收益百分比從６０﹒４％降至３０﹒８％，而一般及行政
開支亦減少１０﹒１％至１﹒８４億元，主要由於上市開支減少。預測２０１９年全年將可扭虧
，實現盈利５﹒８億元，現價預測市盈率約２７倍，相價有望重越招股價（１４﹒８元），目標
價１６﹒５元。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

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