《股壇解碼－戴名》民主黨明知不可為而為之；中國奧園亂石投林

《股壇解碼》民主黨堅持推進對特朗普的彈劾，由於共和黨在參議院的絕對優勢，彈劾方案

獲得通過的概率可以說是零，但民主黨還是一意孤行，相信整個彈劾事件只是一場政治騷，在之

前通過香港人權法案的事件上，民主共和兩黨的配合與團結是前所未有，這和雙方傳統的對立局

面完全是南轅北轍，民主黨只好以彈劾方案來表明立場，希望藉此挽回選民的支持，務求在明年

的選舉中能與共和黨抗衡。貿易戰談判初露曙光，消息傳出後並沒有刺激道指再創新高，看來市

場仍然持有觀望態度（或者可以說是並不接受這樣的結果），在利好盡出的同時，投資者小心道

指在本輪結算後出現斷崖式下跌。



＊鍥而不捨＊



約翰遜揚言本周將會重新提交脫歐方案給國會投票通過，由於國會在大選後形勢有變，相信

這次脫歐方案很可能順利闖關，英國在正式脫歐後是禍是福實在無可預計，但有一點可以肯定的

是脫歐為英國帶來本土分裂是在所難免。這些都不利英鎊的短期走勢。朝鮮再次有所動作，美國

官方代表亦到達南韓與文在寅磋商解決方案，由於美朝雙方各有堅持，相信短期內難有突破，投

資者可繼續留意日圓。



＊緩兵之計＊



中美貿易談判出現轉機，表面上是一片利好，但參考過雙方的官方聲明，當中有幾點值得投

資者三思。首先是協議文本仍需要經過翻譯後給雙方領導人審批，這個就可能存在變數，數月前

雙方也是在最後文本的階段出現分歧引致不歡而散。其次是美方同意降低的關稅要待協議文本正

式簽署後一個月才生效，所以對美國來說並沒有任何損失（只是１２月１５日的新增關稅暫時沒

有開徵）。第三是中方答應採購的農產品數額巨大，而明年剛好是中國債務到期償還的高峰，是

否有足夠現金流應付也是一個疑問。中方的聲明提及將在１月初簽定首階段協議，雖然並不代表

１月初是貿易談判的死線，但美方的態度一直不肯作出任何的退讓，相反這次中方突然作出讓步

來換取約一個月的時間，到底是甚麼目的就只好拭目以待了。



＊反覆多變＊



上周五（１３日）晚上中美貿易談判傳出雙方初步達成協議，但恆指夜期並沒有隨著消息而

大幅飆升，反而是愈跌愈有，雖然跌幅不大，但整晚出現沽盤主動，買盤捱沽的局面，對後市來

說並不是好現象，加上貼價熊證街貨已經所餘無幾，莊家是時候調頭造空順勢回收牛證，投資者

暫不宜盲目高追。預計恆指這次下跌底部為２５５００點。



＊股票簡評＊



中國奧園（０３８８３）主要於中國從事物業發展和物業投資業務，區域以廣東和大灣區為

主，近年銳意將業務拓展至中國華南、華東、中西部核心地區和環渤海地區。由於近兩年國內對

房地產的調控力度越來越大，造成對行業的負面影響從而導致表現下滑，這也是不看好內房股的

原因。據網上媒體報道，中國奧園在今年（１９年）７月以３２億入股百年人壽約１４％股權，

不單止影響了集團的資金流，同時業務上也看不到有明顯的協同效應。集團的非流動資產包括

９５﹒４億的投資物業（僅僅創造５３００萬收入）、１６０億的固定資產和１１６億的使用權

資產，中國奧園的數百億淨資產在這樣的非流動資產面前也變得有點不堪一擊。而且在少數股東

權益超過２００億的情況下，納入母公司的淨資產只有１３３億，這點與其他同業也有或多或少

的不同，上半年的預售帳款和簽約金額的增長比例也有出現不匹配的情況，這些也是對中國奧園

有所保留的原因。在中央不會在短時間內對房地產調控有所放寬的情況下，投資者可待股價在

７﹒８元附近考慮買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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