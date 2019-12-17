《經濟通通訊社１７日專訊》終審法院今早拒絕批准議會陣線區諾軒及新民主同盟范國威有
關選舉的上訴許可申請，意味兩人喪失立法會議席。民主派會議召集人陳淑莊建議政府盡快安排
補選，指雖然立法會會期只剩９個多月，但立法會的工作每一日都在進行。
她表示尊重法庭裁決，但又感到失望，因為與區諾軒及范國威在議會內合作無間，而民主派本來
在議會屬少數，現時人手將更加緊張，但未失去表決重要事項的三分之一議席否決權，未來民主
派會更好分配人手，分工合作。（ｃｌ）（ｚｚ）
17/12/2019 14:20
【香港政情】陳淑莊期望政府盡快舉行立法會補選
《經濟通通訊社１７日專訊》終審法院今早拒絕批准議會陣線區諾軒及新民主同盟范國威有
關選舉的上訴許可申請，意味兩人喪失立法會議席。民主派會議召集人陳淑莊建議政府盡快安排
補選，指雖然立法會會期只剩９個多月，但立法會的工作每一日都在進行。
她表示尊重法庭裁決，但又感到失望，因為與區諾軒及范國威在議會內合作無間，而民主派本來
在議會屬少數，現時人手將更加緊張，但未失去表決重要事項的三分之一議席否決權，未來民主
派會更好分配人手，分工合作。（ｃｌ）（ｚｚ）
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