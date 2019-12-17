譽宴（０１４８３）折讓１６％配股籌１﹒８億，金棕櫚成次大股東

《經濟通通訊社１７日專訊》譽宴集團（０１４８３）公布，建議以每股１﹒５３元發行

１﹒１７億股新股予獨立第三者金棕櫚海外而成第二大股東，集資約１﹒７９億元。

該集團指，每股發行價較昨天收報１﹒８２元折讓約１５﹒９３％，而有關新股佔擴大後股

本約１６﹒６％。

該集團擬將所得款項淨額用作結付於去年收購寶潤來置業控股集團未償還應付代價約

７４５７萬元，而餘款則用作一般營運資金，並已考量於６月底流動負債淨額約１﹒７４億元等

狀況。（ｗｈ）

