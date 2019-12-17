世紀集團（０２１１３）控股股東售２８％股權予杰豹集團

《經濟通通訊社１７日專訊》世紀集團（０２１１３）公布，接獲控股股東Ｃｈｉｎａ
Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（ＣＣＨＬ）通知，ＣＣＨＬ出售２８％
股權予獨立第三者杰豹集團。
該集團指，ＣＣＨＬ所售股權涉共約２﹒２５億股，惟未披露作價等詳情，而按昨日收市價
０﹒５１元計，市值約１﹒１５億元。有關交易於昨日完成後，ＣＣＨＬ持股將由約
６９﹒６５％降至約４１﹒６５％。（ｗｈ）
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