世紀集團（０２１１３）控股股東售２８％股權予杰豹集團

《經濟通通訊社１７日專訊》世紀集團（０２１１３）公布，接獲控股股東Ｃｈｉｎａ

Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（ＣＣＨＬ）通知，ＣＣＨＬ出售２８％

股權予獨立第三者杰豹集團。

該集團指，ＣＣＨＬ所售股權涉共約２﹒２５億股，惟未披露作價等詳情，而按昨日收市價

０﹒５１元計，市值約１﹒１５億元。有關交易於昨日完成後，ＣＣＨＬ持股將由約

６９﹒６５％降至約４１﹒６５％。（ｗｈ）

