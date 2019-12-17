【北水炒Ｄ乜】北水淨流入增至５１﹒６億人幣，買建行騰訊沽金軟

《經濟通通訊社１７日專訊》中美首階段貿易協議達成，料於下月華盛頓簽署，美方同時暫
停於上日（１５日）起加徵中國關稅。惟利好消息已於上周五（１３日）反映，加上港股已連升
三日並累積１２５１點漲幅，故港股昨日（１６日）稍微整固，收報２７５０８點，跌１７９點
或跌０﹒６５％。
按額度計算，北水全日淨流入５１﹒６２億元人民幣，較上周五增近六成七。北水淨買入最
多的個股依次是建行（００９３９）、騰訊（００７００）、小米（０１８１０）；淨賣出股份
是金山軟件（０３８８８）。
主板成交７９８﹒４０億元減３１﹒８％，其中港股通成交１５１﹒６億元，佔總成交
１９％。
＊內銀獲北水追捧，掃建行最多貨＊
大和預計內地銀行今年第四季至明年上半年的淨息差將會溫和下降，惟建行收報６﹒４６元
，跌０﹒７７％。不過，北水仍力買建行，淨買入近４﹒９億元。其他內銀股如工行
（０１３９８）及招行（０３９６８）亦獲北水吸納，淨買入分別是１﹒６億元及１億元，兩股
股價皆跌逾１％，分別報５﹒７３元及３８﹒８５元。
小米紅米系列手機及可穿戴設備在東南亞地區獲熱捧，股價收升１﹒１５％，報１０﹒５２
元。北水亦看好其銷售繼續造好，淨買入３﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
建設銀行（００９３９） ４．８９
騰訊控股（００７００） ４．５８
小米集團（０１８１０） ３．９２
融創中國（０１９１８） ２．１５
舜宇光學（０２３８２） ２．１０
淨沽出最多港股：
金山軟件（０３８８８） －０．０２
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（ｊｔ）