《日入而息》習近平明起視察澳門，本港最新失業率創逾兩年高

《今天重點》﹡習近平明起視察澳門，林鄭率領政府代表團訪澳門

﹡本港最新失業率升至３﹒２％逾兩年新高，但符合市場預期

﹡本港１０月香港商品整體出口貨量按年跌９％

﹡晉裕料本港零售明年首季見底，全年經濟將有低單位數增長；晉裕料明年中

國經濟增長５﹒８％至６﹒１％，上半年降準一次

﹡終院拒批選舉呈請上訴許可，區諾軒范國威失議席



《即日市況》﹡憧憬人行降準內銀急升，港股收報２７８４３升３３５點



《深滬股市》﹡滬指收漲１﹒３％三連升，成交７５１６億逾３個月多



《美元匯價》﹡歐元基本面仍疲弱，回升動力不夠；歐元最新報１﹒１１５８╱５９，日圓

最新報１０９﹒５２╱５５



《公司業績》﹡火幣科技（０１６１１）全年盈轉虧蝕約６００萬，不派息

﹡海鑫集團（０１８５０）中期少賺近六成四至４０２萬元，不派息

﹡晉商銀行（０２５５８）首９個月純利為１２﹒８６億元人民幣



《公司資訊》﹡美團（０３６９０）行業重心轉向供給側，未來五年助商家打造「下一代門

店」

﹡蘇仲强辭任新世界發展（０００１７）執行董事，明年１月１日起生效

﹡九號運通（００００９）擬改名為「ＫＥＹＮＥ ＬＴＤ」

﹡中電（００００２）宣布新減碳行動，承諾不再投資新燃煤發電容量

﹡佳源國際（０２７６８）更換核數師，因未能就審核費達成共識

﹡卓銀（０８０３９）主席潘啟傑辭任，執董冼佩瑩代任

﹡東吳水泥（００６９５）擬以２２００萬元人民幣售上海環保公司

﹡泰林科建（０６１９３）公開超購近４１倍，一手中籤１５％

﹡邁科（０１５５３）一手中籤率近兩成，中間偏上定價２﹒２８元

﹡中國廣告商赤子城科技（０９９１１）今起招股，入場費約３６３６元

﹡壹傳媒（００２８２）核數師德勤辭任，中正天恆填補

﹡港交所（００３８８）冀明年優化滬深港通，假期前夕可買賣

﹡港鐵（０００６６）聖誕及新年額外增逾７００班車，平安夜及除夕夜提供

通宵服務

﹡華潤置地（０１１０９）主席唐勇辭任，王祥明頂上

﹡華潤電力（００８３６）胡敏辭任總裁，唐勇接任

﹡華融國際金融（００９９３）續融資４０００萬美元

﹡奧園健康（０３６６２）與上海奧園置業合作發展奉賢地塊項目

﹡滬港聯合（０１００１）物業公司完成收購，需額外注資

﹡澳洲競爭與消費者委員會開始審查蒙牛（０２３１９）與Ｌｉｏｎ－

Ｄａｉｒｙ交易

﹡麗新（００４８８）料明年上半年樓價單位數調整，推空置稅已不合時宜

﹡萬科香港港島西營盤項目涉１０４伙，料本周內上樓書

﹡國泰（００２９３）１１月載客量按年跌９％，明年度運力減１﹒４％

﹡新地（０００１６）天水圍住宅項目或周內開價，料聖誕假期間發售

﹡中國神華（０１０８８）１１月煤產量跌１１％，煤炭銷量跌２﹒３％

﹡和記電訊（００２１５）明年初公布５Ｇ詳細計劃，料５Ｇ用戶佔比達單位

數字

﹡寶寶樹（０１７６１）與Ｔｏｋｙｏ ＭＸ達成戰略合作，擬於日本組合營

公司

﹡滄海控股（０２０１７）與舟山海城建設簽訂中央公園建築工程項目合約

﹡優品３６０（０２３６０）澳門首家分店開幕，未來續拓澳門零售網絡

﹡迪臣發展（００２６２）出售Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｔａｋｅｒ之５％股份

﹡利寶閣（０１８６９）與盒馬簽訂合作協議，料明年帶來２０００至

３０００萬元人民幣收入

﹡建灝地產斥約１３﹒５億港元收購倫敦商業項目

﹡中國創新投資（０１２１７）主席向心解除限制出境呈請被拒，擬向法院提

上訴



《國企紅籌》﹡第一拖拉機（０００３８）子公司淨負債２﹒８２億元人民幣，申破產

﹡濰柴（０２３３８）完成收購ＡＲＡＤＥＸ，新能源全產業鏈蓄勢待發

﹡聯華超市（００９８０）附屬斥３００萬元人民幣合資家裝銷售商

﹡重慶機電（０２７２２）研發四個啟動給水泵獲國家級核電專家組鑒定

﹡四川成渝（００１０７）１１月通行費收入跌３﹒４４％

﹡徐頌辭任大連港（０２８８０）董事長

﹡人保（０１３３９）首１１個月旗下三家子公司保費收入按年升

１１﹒６７％

﹡財險（０２３２８）首１１個月原保險保費收入按年升１２﹒０４％



《神州民企》﹡裕興（０８００５）表示洪橋（０８１３７）已成為公司主要股東



《中國要聞》﹡全國人大常委會下周審議證券法草案

﹡英國今年前８月對華豬肉出口是去年全年兩倍

﹡發改委表示擇機增中央凍豬肉儲備投放，建立日報告機制；１１月發電量同

比增４％，用電量增４﹒７％；１１月審批核准固定資產投資總投資７１億

；已累計核准優質民營企業發債３１０億元；中國經濟穩中向好、長期向好

基本趨勢不變；今年ＣＰＩ料漲３％符目標，明年初或較高；明年將修訂外

資准入負面清單

﹡上海金融監督立法表示嚴禁變相吸收公眾存款等行為

﹡浙江嘉興將設千億人幣科創產業引導基金

﹡王毅稱中歐合作大於競爭，冀歐方在５Ｇ問題秉持公平

﹡全國能源工作會議表示今年石油新增探明量同比增２５％

﹡中國國債協會舉辦地方債市場建設與發展研討會

﹡樓繼偉稱解決政府債券流動性低可研發特別國債

﹡康得新實控人遭逮捕，強制退市噩夢恐成真

﹡中信國安集團一日兩債券爆煲，年內違約本金１３４億

﹡鎮江冀國開行放貸解救隱性債務風險，遭財政部否決

﹡富時羅素季度調整周五收盤後生效，Ａ股納入仍１５％

﹡人行逆回購連續２０日暫停，５００億國庫定存今到期

﹡捷克網絡安全機構提華為產品風險，負責人被政府解僱

﹡德國稱將基於安全問題決定華為能否進入５Ｇ建設

﹡ＩＭＦ總裁表示中美貿協或促中國明年經濟增長達６％

﹡外媒指中國或將更經常豁免進口美國農產品的加徵關稅

﹡特朗普指中美貿易協議未來兩周將有定案

﹡中鐵工程合營公司與馬來西亞政府聯合開發大馬城項目

﹡外交部回應德國排除華為提案：安全關切不應成為借口

﹡財政部表示首十一月財政收入增３﹒８％支出增７﹒７％

﹡首十一月政府和大型國企清償民企帳款逾５８００億元

﹡華儲網表示１９日將投放競價交易４萬噸儲備凍豬肉



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒３％，近３０年重上１２０００點



《其他消息》﹡區諾軒認為終院決定荒謬，香港選舉制度存在問題

﹡終院拒批選舉呈請上訴許可，區諾軒范國威失議席

﹡陳淑莊期望政府盡快舉行立法會補選

﹡蔡子強稱政府不進行補選的理據未必充分

﹡張建宗稱檢討委員會毋須傳召權，３項紓困津貼農曆年前發放

﹡政制局表示選管會將按法例及實際情況考慮是否補選

﹡本港１０月香港商品整體出口貨量按年跌９％

﹡證監會規定年興行資產管理前主席終身不得重投業界

﹡本港最新失業率升至３﹒２％逾兩年新高，但符合市場預期

﹡英倫銀行表示香港社會動盪導致５０億美元資金外流

﹡警方周日拘３１人，當中１７人為學生

﹡機管局扣留港航７閒置飛機，以保障財務權益

﹡中原表示明年樓市視乎中美談判，一手住宅續主導大市；中原料明年首季樓

價有機會錄得２－３％升幅

﹡日出康城１２期今起招意向，中原料估值約４８億元

﹡深股通額度全日用４７億元，陸股通流入規模創三周最多；滬股通額度全日

用５８億元，陸股通淨流入逾８８億元

﹡安永表示不排除未來沙特阿美來港上市的可能性；安永預測明年香港ＩＰＯ

集資額２２００億元

﹡調查指年輕人料退休需３６０萬，較年長估計需至少４３０萬

﹡美聯表示明年新盤或逾２﹒７萬伙，屯門元朗為供應重鎮

﹡晉裕料本港零售明年首季見底，全年經濟將有低單位數增長；晉裕料明年中

國經濟增長５﹒８％至６﹒１％，上半年降準一次

﹡秘書處提出區諾軒范國威１４天內搬出立會大樓辦事處

﹡政府表示大橋東人工島屬內地司法管轄範圍，與三地三檢安排無抵觸

﹡選管會表示來年立會選舉需籌備，現屆補選須視乎情況

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