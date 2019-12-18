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18/12/2019 07:51

《日出而作》美房屋工業數據勝預期，美股續破頂，油價三個月高

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８２６７．１６　升　　　３１．２７點╱０．１１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１９２．５２　升　　　　１．０７點╱０．０３％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８８２３．３６　升　　　　９．１３點╱０．１０％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５２５．２８　升　　　　６．２３點╱０．０８％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２８７．８３　跌　　１１９．８３點╱０．８９％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５９６８．２６　跌　　　２３．４０點╱０．３９％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：５０ａｍ美元兌日圓１０９．５３，歐元兌美元１．１１４７

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