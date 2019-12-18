《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８２６７．１６ 升 ３１．２７點╱０．１１％
標普５００ ３１９２．５２ 升 １．０７點╱０．０３％
納斯達克 ８８２３．３６ 升 ９．１３點╱０．１０％
倫敦富時１００ ７５２５．２８ 升 ６．２３點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １３２８７．８３ 跌 １１９．８３點╱０．８９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９６８．２６ 跌 ２３．４０點╱０．３９％
﹡香港時間７：５０ａｍ美元兌日圓１０９．５３，歐元兌美元１．１１４７
18/12/2019 07:51
《日出而作》美房屋工業數據勝預期，美股續破頂，油價三個月高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８２６７．１６ 升 ３１．２７點╱０．１１％
標普５００ ３１９２．５２ 升 １．０７點╱０．０３％
納斯達克 ８８２３．３６ 升 ９．１３點╱０．１０％
倫敦富時１００ ７５２５．２８ 升 ６．２３點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １３２８７．８３ 跌 １１９．８３點╱０．８９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９６８．２６ 跌 ２３．４０點╱０．３９％
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