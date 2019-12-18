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即市新聞

18/12/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１８日專訊》東方海外（００３１６）特別息每股１２﹒４８元，將於下周
一（１９日）除淨，明年２月３日派發。東方海外今早股價受捧，見５７﹒９元逾５２周新高，
半日升１﹒６％報５７元。
　　上市公司每當派息、紅股、權證等，以及供股集資等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日
期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加
以留意。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
信盛礦業（０２１３３）　四供一，　　　１９╱１２　２３╱１２－３１╱１２　２９╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價５﹒５仙
金粵控股（０００７０）　五供九，　　　２３╱１２　３０╱１２－３╱１　　　３１╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價１２仙
中汽內飾（０００４８）　五合一　　　　２７╱１２　　　　　　－　　　　　　　　－　　
匯銀智慧（０１２８０）　二十合一　　　　７╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
高山企業（００６１６）　二十合一　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
中國置業（００７３６）　四十合一　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
融太集團（０１１７２）　二供一，　　　　８╱１　　　１０╱１－１６╱１　　１４╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１１仙
國聯通信（０８０６０）　十合一　　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
高山企業（００６１６）　合併後一供四，　９╱１　　　１３╱１－１５╱１　　１２╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價４８﹒３仙
旭光高新（０００６７）　合併後一供一，１３╱１　　　１５╱１　　　　　　　３１╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價２４仙
　　　　　　　　　　　　四十合一　　　１４╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
再生醫學（０８１５８）　一供二，　　　１７╱１　　　２１╱１－２４╱１　　　５╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準

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