【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１８日專訊》東方海外（００３１６）特別息每股１２﹒４８元，將於下周

一（１９日）除淨，明年２月３日派發。東方海外今早股價受捧，見５７﹒９元逾５２周新高，

半日升１﹒６％報５７元。

上市公司每當派息、紅股、權證等，以及供股集資等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日

期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加

以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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信盛礦業（０２１３３） 四供一， １９╱１２ ２３╱１２－３１╱１２ ２９╱１

供股價５﹒５仙

金粵控股（０００７０） 五供九， ２３╱１２ ３０╱１２－３╱１ ３１╱１

供股價１２仙

中汽內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －

匯銀智慧（０１２８０） 二十合一 ７╱１ － －

高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －

中國置業（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －

融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２

供股價１１仙

國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －

高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２

供股價４８﹒３仙

旭光高新（０００６７） 合併後一供一，１３╱１ １５╱１ ３１╱１

供股價２４仙

四十合一 １４╱１ － －

再生醫學（０８１５８） 一供二， １７╱１ ２１╱１－２４╱１ ５╱３

供股價２０仙

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註：以各公司最新公布為準

