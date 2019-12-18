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18/12/2019 16:18

【新股上市】保利物業暗盤開３７﹒８元，高招股價近８％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》由內房保利置業（００１１９）分拆的物管公司保利物業
（０６０４９）明日（１９日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價３７﹒８元，較招股價
３５﹒１元高出７﹒７％。現價最新報３９﹒９元，升１３﹒７％，以每手２００股計，不計手
續費賺９６０元。
　　此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報３９﹒４元高招股價逾１２％。
　　該股於香港公開發售合共接獲１０﹒４８萬份申請，合共認購３８﹒６億股，超購
２２１﹒６８倍，３４８６１份申請認購一手（２００股），中籤率１００％。（ｊｔ）

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