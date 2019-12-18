【新股上市】保利物業暗盤開３７﹒８元，高招股價近８％

《經濟通通訊社１８日專訊》由內房保利置業（００１１９）分拆的物管公司保利物業

（０６０４９）明日（１９日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價３７﹒８元，較招股價

３５﹒１元高出７﹒７％。現價最新報３９﹒９元，升１３﹒７％，以每手２００股計，不計手

續費賺９６０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報３９﹒４元高招股價逾１２％。

該股於香港公開發售合共接獲１０﹒４８萬份申請，合共認購３８﹒６億股，超購

２２１﹒６８倍，３４８６１份申請認購一手（２００股），中籤率１００％。（ｊｔ）

