【新股上市】時代鄰里暗盤開報５﹒５元，高招股價近７％

《經濟通通訊社１８日專訊》由時代中國（０１２３３）分拆的中國綜合物業管理服務供應

商時代鄰里（０９９２８）明日於主板掛牌，於輝立暗盤交易場開報５﹒５元，較招股價

５﹒１５元高６﹒８％。現價報５﹒３元，高招股價２﹒９１％，不計手續費，每手１０００股

，賺１５０元。

另外，該股於耀才暗盤交易市場現報５﹒４元，升４﹒８５％；於富途暗盤交易場則報

５﹒３元，升２﹒９１％。

該股公開發售部分超購９﹒６１倍，一手中籤率３５％，認購１５手穩奪一手。（ｔｔ）

