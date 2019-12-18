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18/12/2019 09:21

港股高開１０３點報２７９４６點，國指升５１點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股再創歷史新高，港股今早高開逾百點，國際油價高走
，刺激「三桶油」表現造好，中海油（００８８３）高開近３％，中石化（００３８６）亦高開
１﹒３％；另外，騰訊（００７００）今早有追捧，高開逾２％並重返３８０元關口。恆生指數
開報２７９４６點，升１０３點或升０﹒３７％，主板成交３６﹒８７億元。國企指數開報
１１０１６，升５１點或升０﹒４７％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒２５％，報６０﹒５５元；港交所
（００３８８）升０﹒４７％，報２５７﹒８元；騰訊升２﹒３７％報３８０元；中移動
（００９４１）升０﹒２４％，報６２﹒１元；友邦保險（０１２９９）無升跌，報８１﹒８元


　　十大升幅恆指成分股股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油　（００８８３）　　１２﹒３８元　　　升２﹒６５％
　　騰訊控股（００７００）　３８０﹒００元　　　升２﹒３７％
　　石藥集團（０１０９３）　　１８﹒６６元　　　升１﹒６３％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３１﹒８０元　　　升１﹒６０％
　　創科實業（００６６９）　　６４﹒５０元　　　升１﹒４９％

　　中石化　（００３８６）　　　４﹒６２元　　　升１﹒３２％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　６９﹒００元　　　升１﹒０２％
　　新世界　（０００１７）　　１０﹒５６元　　　升０﹒９６％
　　恆安國際（０１０４４）　　５６﹒１０元　　　升０﹒６３％
　　信和置業（０００８３）　　１１﹒４８元　　　升０﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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