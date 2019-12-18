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即市新聞

18/12/2019 17:00

《盤後部署》慎防突然有利淡消息，或需補回裂口後始能企穩二萬八

　　《經濟通通訊社１８日專訊》受美國工業及房屋數據勝預期帶動，美股隔晚（１７日）再度
破頂。港股今早跟隨外圍高開１０３點，但重磅股騰訊（００７００）及石油股繼續撐起大市，
支持大市最高見２７９７０點，最多升１２７點。
　　然而，隨著中港地產股連日偏軟下，加上本地銀行股捱沽，縱使中資金融股承接昨日升勢，
港股隨即最多倒跌６７點，全日低見２７７７５點。午後港股大部分時間均未能重拾升勢，惟騰
訊及內銀股尾市升幅有所擴大下，最終港股全日升４０點或０﹒１５％，報２７８８４點。主板
成交９４４﹒１６億元，較昨日減少１０﹒４％。國指報１１０２４點，升５９點或０﹒５４％

　　Ａ股無太大變動，上證綜指報３０１７點，跌５點或０﹒１８％。深成指報１０２９４點，
跌１１點或０﹒１１％。兩市成交合共６６７９﹒６８億人民幣，按日跌１１﹒１％。

＊中美立場向來反覆，仍有可能推翻早前作出的承諾＊

　　隨著市場於上周開始憧憬美中兩國會達成首階段貿易協議後，港股於上周三（１１日）開始
展開升浪，更一舉突破多條平均線。其後，市場已有不少消息指出，美中已達成貿易協議，港股
更分別於上周四（１２日）及上周五（１３日）遺留兩個大型上升裂口；今日更一度高見
２７９７０點，險觸二萬八關。事實上，以上周三起計至今日收市，即六日的累計升幅已達
１４４７點，理論上已消化不少利好消息，港股於二萬八關前止步屬可以理解。
　　另一方面，雖然中美貿易戰暫時緩和，但投資者暫不宜對兩國關係過於樂觀，主要由於協議
中的執行細節仍未公布，再加上兩國立場反覆，雙方推翻早前的承諾仍有一定的可能性，港股勢
必會回補兩個大型上升裂口。

＊港股形成兩個上升裂口，恐對投資者產生心理壓力＊

　　不過，近日Ａ股成交熾熱，昨日兩融餘額更達到９９９３﹒８７億人幣，創年內新高。除了
貿易戰氣氛緩和帶動Ａ股，一方面市場憧憬人行短期內會放水救經濟。由於明年一月為農曆新年
，傳統上對現金的需求會顯著增加，加上地方債發行等多重因素擾動，而人行今日更結束連續２
０日逆回購空窗，向市場淨投放２０００億人幣，令流動性得到保障，因此明年一月仍有很大機
會會再次降準，在放水的憧憬下，在未有新的利淡因素出現前，料短期內可支撐中港股市表現。
　　然而，若市場上突然有利淡消息衝擊，港股回吐壓力恐相當大。據統計，港股今年以來已形
成約１４個上升裂口，當中有超過一半均於一個月內補回，因此近期所形成的裂口恐會對投資者
產生不少心理壓力，恐要補回上周四（１２日）形成的上升裂口後，始有力衝破兼企穩二萬八，
意味二萬八有相當阻力。（ｔｔ）

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