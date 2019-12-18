《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局公布最新的數據顯示，美國１１月工業生產及製造
業產出反彈幅度超出市場預期，即使不含通用汽車罷工結束後汽車業產能飆漲，製造業產值仍錄
得增長，反映製造業趨穩。
美國１１月工業生產及製造業產值增１﹒１％，創２０１８年初以來最大漲幅，並高於市場
預期。汽車和零組件產業產出增１２﹒４％，創十年來最大漲幅。
不含該類別在內的製造業產出增０﹒３％，是近三個月來首次出現增長，包括礦業和公用事
業在內的工業總產出增１﹒１％，１０月則跌０﹒９％。（ａｌ）
18/12/2019 08:28
《外地經濟》美國１１月工業生產及製造業產出反彈超市場預期
《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局公布最新的數據顯示，美國１１月工業生產及製造
業產出反彈幅度超出市場預期，即使不含通用汽車罷工結束後汽車業產能飆漲，製造業產值仍錄
得增長，反映製造業趨穩。
美國１１月工業生產及製造業產值增１﹒１％，創２０１８年初以來最大漲幅，並高於市場
預期。汽車和零組件產業產出增１２﹒４％，創十年來最大漲幅。
不含該類別在內的製造業產出增０﹒３％，是近三個月來首次出現增長，包括礦業和公用事
業在內的工業總產出增１﹒１％，１０月則跌０﹒９％。（ａｌ）
|國際動態18/12/2019
全球男女收入 需257年才平等
|FOCUS17/12/2019
【FOCUS】5個港人一個貧 習李再敲打「深層次矛盾」
|生財有道17/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：澳門賭業股宜吼高位離場
|生財有道17/12/2019
晶苑國際集團 高瞻遠矚推動數碼轉型 夥拍富士施樂（香港）及UiPath RPA機械人流程自動化方案
|國際動態17/12/2019
氣候大會乏成果 明年峰會再處理
|香港政情16/12/2019
習近平：中央充分肯定林鄭勇氣和擔當 繼續堅定支持依法施政
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰