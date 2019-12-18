《外地經濟》美國１１月工業生產及製造業產出反彈超市場預期

《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局公布最新的數據顯示，美國１１月工業生產及製造

業產出反彈幅度超出市場預期，即使不含通用汽車罷工結束後汽車業產能飆漲，製造業產值仍錄

得增長，反映製造業趨穩。

美國１１月工業生產及製造業產值增１﹒１％，創２０１８年初以來最大漲幅，並高於市場

預期。汽車和零組件產業產出增１２﹒４％，創十年來最大漲幅。

不含該類別在內的製造業產出增０﹒３％，是近三個月來首次出現增長，包括礦業和公用事

業在內的工業總產出增１﹒１％，１０月則跌０﹒９％。（ａｌ）

