【國際要聞】傳美國計劃加大伊朗制裁

《經濟通通訊社１８日專訊》美國政府計劃加強對伊朗的制裁，包括向全球海運商、中國國

企、金屬原料出口商施壓，不過現有制裁已導致伊朗石油出口降至歷史新低。

據兩位知情的美國官員透露，今次行動反映總統特朗普對伊朗的制裁行動將進入下一階段，

希望壓垮伊朗經濟，迫使就核項目和彈道飛彈的新限制展開談判。

據悉，計劃核心將是警告船舶保險公司、銀行、租船公司、港口持有人、船員、船長等角色

，如果不能解釋所載貨物的合法性，就將面臨制裁。

知情人士又稱，美國最新制裁措施包括專注船舶使用的自動識別系統。（ａｌ）

