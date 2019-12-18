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18/12/2019 08:53

【國際要聞】傳美國計劃加大伊朗制裁

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國政府計劃加強對伊朗的制裁，包括向全球海運商、中國國
企、金屬原料出口商施壓，不過現有制裁已導致伊朗石油出口降至歷史新低。
　　據兩位知情的美國官員透露，今次行動反映總統特朗普對伊朗的制裁行動將進入下一階段，
希望壓垮伊朗經濟，迫使就核項目和彈道飛彈的新限制展開談判。
　　據悉，計劃核心將是警告船舶保險公司、銀行、租船公司、港口持有人、船員、船長等角色
，如果不能解釋所載貨物的合法性，就將面臨制裁。
　　知情人士又稱，美國最新制裁措施包括專注船舶使用的自動識別系統。（ａｌ）

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