【華為風波】美國考慮向華為供應商實施新限制

《經濟通通訊社１８日專訊》美國政府正考慮向華為供應晶片及其他重要組件的公司實施新

限制。

據彭博社取得文件顯示，最近美國科技行業協會已致函美國商務部長羅斯，反對上述調整，

並敦促華府聽取意見後再出台規定，以消除官員認為讓美國公司繼續與華為合作所產生的漏洞。

目前如果公司可以證明產品７５％的工序在海外進行，即達最低豁免條款，而據知情人士透

露，美國政府正在考慮將門檻提高至９０％，並擴大產品範圍，預計調整最快明年１月推出。（

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