【國際要聞】傳特朗普下月將出席世界經濟論壇，惟約翰遜不會出席

《經濟通通訊社１８日專訊》據四名政府官員透露，美國總統唐特朗普擬參加明年在瑞士達
沃斯舉行的世界經濟論壇，上次年會因為華府面臨停擺未能出席。不過，據英國官員上日表示，
首相約翰遜將不會參加是次論壇，故未必會出現英美的貿易會談。
上年特朗普在峰會上鼓勵國際高管增加對美國的投資，並吹噓自己的減稅政策，歐洲領導人
則談論全球貿易的必要性，被視為對特朗普關稅計劃的批評。（ａｌ）
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