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18/12/2019 10:36

【脫歐協議】標普將英國評級展望由「負面」上調至「穩定」

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隨著英國首相約翰遜領導的保守黨在大選中取得議會多數席位
，標普和惠譽均提高對英國信用評級展望。
　　標普將英國評級展望由「負面」上調至「穩定」，確認英國評級為「ＡＡ╱Ａ－１＋」，認
為硬脫歐風險降低。惠譽亦將英國由評級觀察負面名單中移除，消除立即下調評級的威脅，但仍
維持負面展望，維持英國「ＡＡ」評級。
　　標普又指，新政府獲得更大的授權推進脫歐談判進程，預計歐盟批准延長明年１２月結束的
過渡期再作談判。（ａｌ）

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