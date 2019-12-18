《古臣周記－古臣》新年就嚟到，人仔亦回升，食品股旺旺炒得過！

《古臣周記》持續咗超過一年嘅花旗國同神州貿易戰，即將迎來首階段嘅協議，唔少貿易戰

相關股例如手機設備股都已經提早爆升咗一浸，其他落後孖屐嘅股份都好大機會追上來。趁住呢

排人仔「破七」，加上就嚟到農曆新年，食品股預計又會再度落鑊炒起！



＊神州谷內需，新春消費望加快＊



雖然目前中美首階段貿易協議仍未有更多細節可以公布，但之前有報道指，匯率問題將納入

呢個階段嘅協議入面，刺激人仔突破「七算」。兩國貿易糾紛短期之內暫時停火，掃除部分唔明

朗嘅因素，投行細摩（摩通）之前曾預計，如果兩國達成貿易協議，明年人仔首季可以升至

６﹒９８，至年底先回落返去７﹒１。

除咗人仔因素利好之外，每年臨近農曆新年，缸友唔多唔少都有啲「收爐」嘅心態，加上新

年係食品股嘅旺季，一啲賣糖果、食品同飲品嘅公司銷量會受節日因素刺激上升。舊年神州春節

消費額年增長８﹒５巴仙，喺自２００５年以嚟首次跌破雙位數增長。不過，今年年中，神州不

斷推出促進消費嘅措施，鼓勵內需，加上困擾神州經濟嘅貿易戰算係喺年尾取得階段性成果，預

計神州市民嘅消費意欲可以提升返。



＊旺旺基本面理想，待７蚊買入＊



講到選股，阿臣偏好龍頭旺旺（００１５１），因為佢今年份中期業績表現出色，喺其他食

品股盈利增長放緩嘅情況下，佢按年仲可以升到一成八，而毛利率持續改善，上升４﹒４個百分

點至４８﹒９巴仙。除咗大家熟悉嘅過年雪餅產品之外，旺旺嘅主要盈利貢獻乳品同飲料表現繼

續保持穩定增加，分部收入增加逾半成，及毛利率增加至５１個巴仙。所以講到基本面優質嘅食

品股，阿臣就首推旺旺。

股價方面，旺旺喺上個月放榜之後，股價累升超過一成半，但仍然保持上升勢頭，所以要短

期出現明顯調整嘅機會唔大。近日都見到佢回落至十天線水平就開放反彈，所以阿臣都打算回落

到呢個約７銀水平買入一手，部署至農曆新年之後收割。



＊阿臣持倉不變，銀娛繼續觀望＊



上星期阿臣買入銀娛（０００２７），呢個星期嘅走勢果然無令阿臣失望。不過，今日開始

神州主席習大大（習近平）就會訪問馬交，目前仲未有推動馬交發展嘅新措施，所以阿臣都想睇

埋今個星期啲消息再決定，短期趁高沽出去。



表列截至１２月１８日（１１：３０ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５ １３﹒８２ ２７６４０

煤氣 １０００股 １６﹒００ １５﹒１４ １５１４０

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １０８３﹒００ １０８３０

平安好醫生 ５００股 ５２﹒９０ ５６﹒７５ ２８３７５

阿里巴巴 １００股 １７６﹒００ ２０２﹒６０ ２０２６０

銀河娛樂 １０００股 ５１﹒３０ ５７﹒５０ ５７５００

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股票市值 ： １５９７４５元

剩餘現金 ： ２２７０６元

組合淨值 ： １８２４５１元

組合本月收益表現： ＋ ７﹒９％（截至上月底止組合淨值：１６９０９８元）

組合累計收益表現： ＋７３﹒８％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：３０ａｍ

