《談國論企－黎偉成》穩字當頭要創新驅動和改革開放

《談國論企》中央經濟工作會議２０１９年１２月１０日至１２日在北京舉行，部署

２０２０年的經濟工作，重點在於要「打造世界級創新平台和增長極」，就是要加快落實京津冀

、長三角、粵港澳大灣區等區域發展戰略。經濟在２０２０年的發展是要「堅持穩字當頭」，而

最新的策略是「以創新驅動和改革開放為兩個輪子」，全面提高經濟整體競爭力。



＊要狠抓農業生產保障供給加快供給側結構性改革＊



會議確定的２０２０年的工作，有六個重點，最惹人注目的該是（一）第五條中為「要堅持

鞏固、增長、提升、暢通的方針，以創新驅動和改革開放為兩個輪子，全面提高經濟整體競爭力

，加快現代化經濟體系建設」，所言及的兩個輪子，是指「創新驅動」和「改革開放」，作為新

一年預期目標「要堅持穩字當頭」的十分重要支持力量。需要高度重視的，肯定是會議把創新驅

動，置於改革開放上端，可見創新的高度重要性。改革開放已經４０年了，中國經濟期內翻了好

幾個番之餘，更為「第一個１００年」建立良好的基石，而在數量上再進一步進化成為質量上提

升，就很有需要創新，由創新驅動改革開放。

由是改革開放仍然是中國今後堅持要走的路道，而未來的改革開放政策，是要由創新驅動的

改革開放，與以往乏乏而為之的政策與策略，最重大的差異，是在於要全面提高經濟整體競爭力

，加快現代化烴濟體系建設，可謂任更重而道更遠也。

在以創新驅動的改革開放新紀元底下，會議首要突出的一條，是（一）農業，而非工業、服

務業甚至新興的科技業，充分顯示中共中央沒有絲毫忘掉以農立國的老本，因讓１４億人民吃得

飽、吃得好、吃得安全的糧食主要來源，亦不需要什麼創新不創新的驅動，故要求是（１）「農

業是要狠抓農業生產保障供給，加快農業供給側結構性改革，帶動農民增收和鄉村振興」，即：

保障生產和供給，並確保農民的生活得到提質。

還有是（２）「要加快恢復生豬生產，做到保供穩價」。非洲豬瘟於２０１８年８月份肆虐

大江南北，政府要撲殺逾百萬頭生豬，包括有生殖能力的母豬，使生豬的飼養、生產、供應量大

幅下跌，豬肉等價格飆升，居民飽受豬價貴之壓。在生產加快恢復力度的同時，中國還在不同市

場加大進口冰鮮豬肉、冷凍豬肉，以穩定價格。

緊接下來的才是（二）其他行業創新，特別是以非農業為主的企業創新能力，就「要深化科

技體制改革」，只有體制的大力改革，讓大、專、院、校的體制進一步革新，有更大的空間進行

研發，百花齊放，百家爭鳴，才能夠在遍地開花的，研突向縱向橫的全面深入的發展，高、中、

低的科技皆取得預期良性成效。

更為重要的，是要「加快科技成果轉化應用」一條，十分明確地表明科技的研發，最終要得

到應用，是為最實際的應用科技。中國在５Ｇ商用化的發展伊始，便能夠見到大數據、雲計算所

衍生的互聯網＋等相關企業的業務，如雨後春筍般湧現，是為５Ｇ之能改變社會而較４Ｇ改變生

活更為優勝。



＊加快科技成果轉化應用於服務業傳統製造業＊



當然要「以加快提升企業技術創新能力」。在強化改革科技體制的同時，政府要更加積極地

從財稅兩大方面支持企業的技術創新。

此為（三）「要支持戰略性生產業發展，支持加大設備更新和技術投入，推進傳統製造業優

化升級」，此點表傳統製造業亦得依靠技術投入，以改進和提生產的能力、質素，加以優化升級

，在國家進一步改革開放的新階段底下，與時俱進。

（四）服務業當然是其中重點。會議「要更多依靠市場機制和現代科技創新推動服務業發展

，推動生活性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，推動旅遊業高質量發展，推進體育健身市場化

發展」。（《論中共中央經濟工作會議》，之一）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

