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即市新聞

18/12/2019 10:56

《異動股》小米（１８１０）挫２％，遭晨興資本減持套現２２億元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》小米集團（０１８１０）連升三日累漲近８％後，現回吐
１﹒６９％，報１０﹒５元，盤中低見１０﹒４６元；成交約５４６２萬股，涉資５﹒７６億元
，主動沽盤五成七。
　　晨興資本上周四（１２日）在場外出售２﹒４億股小米，均價為９﹒４１元，套現
２２﹒５８億元。交易完成後，晨興資本的持股總數由２０﹒６億股下降至１８﹒２億股，持股
比例由１１﹒８１％降至１０﹒４３％。
　　晨興資本為恆隆地產（００１０１）董事長陳啟宗家族旗下持有。
　　現時，恆生指數報２７８８４，升４０點或升０﹒１５％，主板成交３７５﹒３６億元。國
企指數報１１００６，升４１點或升０﹒３８％。
　　上證綜指報３０２７，升４點或升０﹒１６％，成交１２６６﹒１２億元人民幣。
　　深成指報１０３４２，升３６點或升０﹒３６％，成交２００２﹒５１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　３７５﹒８０元　　　升１﹒２４％
　　閱文集團　（００７７２）　　　３３﹒３０元　　　升０﹒７６％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　１２﹒６８元　　　跌０﹒３１％
　　雷蛇　　　（０１３３７）　　　　１﹒２８元　　　跌１﹒５４％
　　美圖公司　（０１３５７）　　　　１﹒４９元　　　跌２﹒６１％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　５６﹒６５元　　　升０﹒２７％
　　易鑫集團　（０２８５８）　　　　１﹒７７元　　　無升跌
　　美團點評　（０３６９０）　　１０４﹒４０元　　　跌０﹒１０％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２０２﹒４０元　　　跌０﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｔ）

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