【駐京專電】戴德梁行：料短期北京核心商圈空置率進一步走低

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》戴德梁行舉行以「２０２０洞見與前瞻」

為主題的四季度媒體發布會，戴德梁行北中國區研究部主管魏東表示，北京零售市場目前已全面

進入更新升級階段，除了大批百貨展開了升級試點工作，很多購物中心也逐漸進入調整期，伴隨

著供應的放緩及項目的更新改造，預計短期內核心商圈空置率還將進一步走低。

報告稱，四季度，位於中央商務區的中信大廈和正大中心、亞奧的亞洲金融大廈以及麗澤金

融商務區的麗澤ＳＯＨＯ等項目相繼入市，為市場帶來約５８﹒８萬平方米的新增供應。至此，

２０１９年北京全市甲級寫字樓年度供應量繼２００７年和２０１６年之後又一次超百萬，達

１０１﹒８萬平方米，全市甲級寫字樓總存量攀升至１１１４萬平方米。大量的新增供應拉動本

季度北京全市和五大核心商圈寫字樓空置率分別同比上升５﹒１和３﹒８個百分點，達

１３﹒５％和７﹒６％。



＊寫字樓市場租金繼續下調＊



受新入市項目提前預租的影響，四季度北京寫字樓租賃市場較前三個季度略有回暖，但縱觀

２０１９年全年，北京寫字樓租賃市場則表現平平，全市和五大核心商圈寫字樓市場年度淨吸納

量分別為３９﹒９萬和１２﹒７萬平方米，分別為近十年來年度平均淨吸納量的７３﹒１％和

３８﹒０％。

同時，當前經濟的不確定性致使北京寫字樓市場租金繼續下調，四季度北京全市和五大核心

商圈寫字樓有效淨租金按建築面積計算達每月每平方米人民幣３８２﹒４元和

４２７﹒９元，分別環比下降１﹒５％和１﹒３％，同比下降４﹒４％和２﹒７％。

