《午市前瞻》未有足夠催化劑推高恒指，料周內回落至２７５００點

《經濟通通訊社１８日專訊》受惠經濟數據帶動，隔晚美股繼續破頂，標普將英國評級展望

由「負面」上調至「穩定」，認為「硬脫歐」風險降低。港股今日跟隨外圍高開１０３點報

２７９４６點。美國財政部部長努欽表示，中美協議的執行機制非常強，將對整個美中貿易協議

具有約束力，惟未有進一步透露協議細節。港股早段反覆向下，但重磅股騰訊（００７００）及

石油股繼續撐起大市，支持大市最高見２７９７０點升１２７點，二萬八關有阻，之後再度由升

轉跌，低見２７７７５點跌６７點，最終中午收報２７８２２，跌２０點或跌０﹒０８％，主板

成交５１７﹒０３億元。國企指數報１０９８６，升２１點或升０﹒１９％。

恆安國際（０１０４４）升２﹒５１％，報５７﹒１５元，為半日最大升幅藍籌；萬洲

（００２８８）急瀉３﹒３４％，報７﹒８２元，為表現最差藍籌。

Ａ股方面，上證綜指報３０２０，跌２點；深成指數報１０３１９，升１３點或升

０﹒１３％。兩市成交３９８４﹒５６億元人民幣。

重磅股方面，英鎊隔晚急回近２％，匯控（００００５）軟０﹒４１％，報６０﹒４５元；

匯證最新維持騰訊買入評級，目標價４１７元，騰訊半日漲０﹒８６％，報３７４﹒４元；港交

所（００３８８）揚０﹒０８％，報２５６﹒８元；友邦（０１２９９）跌０﹒２４％，報

８１﹒６元；中移動（００９４１）微升０﹒２４％，報６２﹒１元；建行（００９３９）漲０

﹒１５％，報６﹒６元。



＊石油股繼續上揚，５Ｇ股有追捧＊



５Ｇ股有追捧，中興通訊（００７６３）近日發布最新５Ｇ手機，預計在明年第一季度在中

國上市，半日股價走高２﹒１６％報２３﹒６５元；鐵塔（００７８８）升１﹒１６％，報

１﹒７５元；富智康（０２０３８）漲４﹒８３％，報１﹒５２元；長飛光纖光纜

（０６８６９）則挫１﹒９７％，報１３﹒９４元。

國際油價連續第四個交易日上揚，創下近三個月新高。瑞信唱好中海油（００８８３），上

調目標價至１６﹒５元，該股續漲２﹒３２％，報１２﹒３４元；中石化（００３８６）揚

０﹒６６％，報４﹒５９元；中石油（００８５７）無升跌，報３﹒８５元；中海油服（０２８

８３）飆２﹒２６％，報１１﹒７８元。

新經濟股表現普遍軟弱，小米（０１８１０）被晨興資本場外出售２﹒４億股，套現近２３

億元，挫２﹒０６％，報１０﹒４６元；美團點評（０３６９０）軟０﹒６７％，報１０３﹒８

元；眾安在綫（０６０６０）瀉１﹒５１％，報２９﹒４５元；阿里巴巴（０９９８８）滑

０﹒８８％，報２０２元；同程藝龍（００７８０）跌２﹒２％，報１２﹒４４元。



＊汽車股前景仍未明朗，北汽半日蒸發近半成＊



中汽協預計，明年中國汽車市場全年銷量按年下滑２％，到２０２２年始回暖。汽車股普遍

向下，吉利（００１７５）挫１﹒７１％，報１４﹒９８元；北京汽車（０１９５８）瀉

４﹒８９％，報４﹒４７元；華晨（０１１１４）跌１﹒６８％，報８﹒２１元；比亞迪

（０１２１１）軟２﹒４４％，報３８﹒０５元；廣汽集團（０２２３８）跌３﹒２５％，報９

﹒２２元。

海南省對擴圍集中採購未中選藥品進行梯度降價，醫藥股普遍向下，中生製藥

（０１１７７）跌１﹒５％，報１０﹒５２元；石藥（０１０９３）軟１﹒４２％，報

１８﹒１元；藥明康德（０２３５９）跌２﹒４１％，報１０１﹒１元；三生製藥

（０１５３０）急跌２﹒６１％，報１０﹒４４元；華潤醫藥（０３３２０）軟１﹒６５％，報

７﹒１６元。

中資券商股隨Ａ股先升後回穩，中信証券（０６０３０）漲０﹒４７％，報１７﹒０４元；

中國銀河（０６８８１）跌０﹒８９％，報４﹒４７元；中金公司（０３９０８）滑

１﹒０８％，報１４﹒６元；國泰君安（０２６１１）跌０﹒５９％，報１３﹒５元；廣發証券

（０１７７６）走低０﹒６３％，報９﹒４２元。



＊文錦輝：Ａ股進入整固階段，中資券商股暫不宜高追＊



今日恆指最高見２７９７０點，貼近二萬八水平，新城晉?金融執行董事文錦輝向《經濟通

通訊社》表示，港股由上周三（１１日）開始反彈，以今日半日高位計，恆指已反彈超過

１５００點，相信已反映美中達成貿易協議之利好消息，料短期未有足夠催化劑再推高恆指。相

反，港股進入悶局下，料周內會先行回調至２７５００點水平。

板塊方面，受惠Ａ股近日表現明顯轉好，滬深兩市成交更顯著增加，加上上交所首批信用保

護憑證正式落地，刺激中資劵商股連日造好，其中，中信證券以今日半日收市計，暫已連升六日

，累漲逾一成三；海通證券連升九日累漲逾一成六後，今日稍回吐０﹒５５％。文錦輝認為，考

慮到相關板塊短期內已累積不少升幅，投資者此時應趁高獲利，不宜再高追，因該板塊仍要視乎

Ａ股表現及內地經濟，而Ａ股目前似進入高位整固階段，策略上，在該板塊的部署上宜暫作觀望

態度。（ｎｓ、ｙｋ）

