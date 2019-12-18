【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２６﹒６億人幣，買建行工行沽招行騰訊

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚（１７日）美國公布１１月新屋開工增幅勝預期，刺激美

股繼破頂。另外，標普將英國評級展望由「負面」上調至「穩定」，認為「硬脫歐」風險降低。

港股受外圍消息利好高開１０３點報２７９４６點。其後騰訊（００７００）及受國際油價連續

第四個交易日上揚帶動的石油股造好，支持大市最高見２７９７０點升１２７點兼創近５個月高

。港股最終收報２７８８４點，升４０點。

按額度計算，北水全日淨流入２６﹒５５億元人民幣大跌近五成五。北水淨買入最多的個股

依次是建行（００９３９）、工行（０１３９８）、瑞聲（０２０１８）；淨賣出最多的依次是

招行（０３９６８）、騰訊（００７００）、海底撈（０６８６２）。

主板成交９４４﹒１６億元減少約１０﹒４％，其中港股通成交１３１﹒１億元，佔總成交

１３﹒９％。



＊內銀股中北水續吸建行、工行＊



網傳資管新規過渡期將從２０２０年延期至２０２３年傳聞不屬實，內銀股全線向上，北水

亦看好建行及工行，淨買入６﹒２億元及３﹒２億元。建行收升報６﹒６３元，工行收報５﹒９

３元，兩者皆升約１％。不過，北水卻力沽招行（０３９６８），趁高位獲利，淨沽出２﹒８億

元。招行仍升１％，報４０﹒４５元。

小米（０１８１０）雖然遭晨興資本減持套現２２億元，不過卻獲北水力撐，淨買入近

１﹒２億元。小米全日挫近２％，報１０﹒５元。

另一個新經濟股龍頭騰訊今日續漲１﹒７２％，報３７７﹒６元，曾高見３８０元創逾七個

月高。不過，北水見高就收，淨沽出騰訊近２﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ６．２５

工商銀行（０１３９８） ３．２２

瑞聲科技（０２０１８） ２．９５

美團點評（０３６９０） ２．８４

中國銀行（０３９８８） １．４２



淨沽出最多港股：

招商銀行（０３９６８） －２．８０

騰訊控股（００７００） －２．６７

海底撈 （０６８６２） －０．４２

融創中國（０１９１８） －０．２０

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（ｊｔ）

