《美元走勢－羅明立》鎊匯１﹒３０前應有支持，可趁低吸納

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒５７ １０９﹒４１ １０９﹒４５

歐元╱美元 １﹒１１５１ １﹒１１２９ １﹒１１３５

英鎊╱美元 １﹒３１２９ １﹒３０７２ １﹒３１２１

美元╱瑞郎 ０﹒９８１３ ０﹒９７９９ ０﹒９８０８

美元╱港元 ７﹒７８８７ ７﹒７８１２ ７﹒７８７１

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《美元走勢》美國１１月新屋動工增長３﹒２％，年率漲至１３６﹒５萬間，而建築許可證

則增加１﹒４％，是２００７年５月以來最高的水準，反映樓市正在改善。另外，美國工業生產

在１１月上升１﹒１％，當中製造業生產增長１﹒１％，高於市場預期。

截至１０月份的３個月，英國按國際勞工組織（ＩＬＯ）標準計算的失業率略升至３﹒９％

，市場預期及前值均為３﹒８％。同期，總就業人口增加２﹒４萬人，市場原先預期為減少１萬

人，反映當地勞工市場依然穩健。至於每周平均薪資按年則放緩至３﹒２％。英國就業資料不俗

，不過未對英鎊匯價帶來更多支持，因為英國首相詹森計劃立法阻止延後退歐過渡期，增加投資

者對「硬脫歐」的擔憂，拖累英鎊進一步調整。相信鎊匯在１﹒３０前應有支持，可趁低吸納。

美聯儲對息口走向未有方向，投資者對減息的預期降低，加上英鎊進一步調整，令美元短線

回升，但美匯指數短線９７﹒５０╱７０應有阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１００ １﹒１２３０ １﹒１０５０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０６０ １﹒３２２０ １﹒３０００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

