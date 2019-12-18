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18/12/2019 15:39

《美元走勢－羅明立》鎊匯１﹒３０前應有支持，可趁低吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒５７　　　１０９﹒４１　　　１０９﹒４５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１５１　　　１﹒１１２９　　　１﹒１１３５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１２９　　　１﹒３０７２　　　１﹒３１２１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８１３　　　０﹒９７９９　　　０﹒９８０８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８８７　　　７﹒７８１２　　　７﹒７８７１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１１月新屋動工增長３﹒２％，年率漲至１３６﹒５萬間，而建築許可證
則增加１﹒４％，是２００７年５月以來最高的水準，反映樓市正在改善。另外，美國工業生產
在１１月上升１﹒１％，當中製造業生產增長１﹒１％，高於市場預期。
　　截至１０月份的３個月，英國按國際勞工組織（ＩＬＯ）標準計算的失業率略升至３﹒９％
，市場預期及前值均為３﹒８％。同期，總就業人口增加２﹒４萬人，市場原先預期為減少１萬
人，反映當地勞工市場依然穩健。至於每周平均薪資按年則放緩至３﹒２％。英國就業資料不俗
，不過未對英鎊匯價帶來更多支持，因為英國首相詹森計劃立法阻止延後退歐過渡期，增加投資
者對「硬脫歐」的擔憂，拖累英鎊進一步調整。相信鎊匯在１﹒３０前應有支持，可趁低吸納。
　　美聯儲對息口走向未有方向，投資者對減息的預期降低，加上英鎊進一步調整，令美元短線
回升，但美匯指數短線９７﹒５０╱７０應有阻力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１００　　　１﹒１２３０　　　１﹒１０５０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３０６０　　　１﹒３２２０　　　１﹒３０００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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