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18/12/2019 11:37

匯豐私人銀行：明年底恒指目標２９２００點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》匯豐私人銀行表示，對環球股票維持中性比重配置，看好美國
及英國股票。亞洲股票方面，該行對印尼股票持偏高比重，對中國、香港及新加坡上市的股票維
持中性配置，並預期恆指明年底可望升至２９２００點水平，而ＭＳＣＩ中國指數為９３點，滬
深３００指數則為４６００點。
　　匯豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲預期，在長期低增長及收益情況下，已調低未來
十年各資產類別的回報預期。同時以受惠亞洲消費者、中國經濟轉型、工業革命４﹒０及可持續
發展帶動的結構性增長板塊為明年上半年的投資主題。

＊明年內地經濟增長料放緩至５﹒８％＊

　　她又指，在大巿升幅低於過去，政治不明朗因素持續時，分散風險尤其重要。該行採取多元
收益策略，通過投資高派息增長股、房地產相關及私募市場工具，以分散收益來源。匯豐私人銀
行料內地明年經濟增長放緩至５﹒８％
　　匯豐私人銀行表示，在金融去槓桿、全球增長減慢及貿易放緩的環境下，預料中國經濟增長
將由今年的６﹒２％，放緩至明年的５﹒８％，而２０２１年亦將維持５﹒８％的增長。
　　匯豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲預期，中國的寬鬆政策很可能保持審慎，將以穩
增長為政策重點，因此預料中國明年不會推行激進的刺激經濟措施或大幅調降利率。
　　人民幣方面，該行指，考慮到第一階段貿易協議下，局部降低關稅及達成貨幣協定的影響，
預期人民幣兌美元匯價可望靠穩，今年底將處於７的水平，明年底則達７﹒１５水平。（ｓｋ）

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