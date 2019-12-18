《匯思－阮國恒》金管局：首家虛擬銀行今試業，會密切留意運作

《匯思》自從金管局今年上半年批出八張虛擬銀行牌照以來，很多市民都關心這批銀行業新

成員何時開業。經過各方努力，我們很高興首家虛擬銀行今天開始在金管局的金融科技監管沙盒

進行試業，這不單意味著香港銀行客戶快將可以體驗更多創新的銀行服務，也標誌著香港銀行業

邁進一個新的里程。我也想借此機會，跟大家談談虛擬銀行的特色及未來發展。



＊虛擬銀行營運模式有別傳統銀行，不設最低戶口結餘要求＊



金管局鼓勵虛擬銀行發展，主要是希望推動香港金融科技創新、提升用戶體驗和促進普及金

融。因此，虛擬銀行的營運及服務模式與傳統銀行大有不同，包括：虛擬銀行不設實體分行，所

有銀行服務透過互聯網進行；不設最低戶口結餘要求，不徵收低結餘收費等。

虛擬銀行會以零售客戶及中小企為服務對象，它們於營運初期計劃推出基本的銀行服務（例

如存款、貸款和跨行轉帳等）。我們相信當虛擬銀行進一步掌握客戶的喜好和習慣之後，可以透

過金融科技推出更多以客為本的服務和產品，為客戶提供新的使用體驗。



＊金管局會密切留意虛擬銀行運作，就部分細節進行微調＊



雖然虛擬銀行和傳統銀行都必須按照金管局的要求，穩妥處理客戶資料，市民在使用電子銀

行服務時候仍然需要加倍留神，保障個人資料及私隱安全。我們建議，用戶需妥善保管和定期轉

換帳戶密碼，千萬不要透過不明Ｗｉ－Ｆｉ或公用電腦登入網上銀行。同時，用戶應該注意銀行

發出的手機通知短訊。一旦懷疑個人資料被盜用，應該立即通知相關銀行。

金管局對虛擬銀行的科技風險和數據處理有一系列的監管要求，也需要經過獨立第三方認證

。縱然經過過去幾個月嚴謹的內部測試和慎密籌備，針對可能出現的營運風險作出預案，但虛擬

銀行畢竟是全新成立的機構，以嶄新方式營運，加上現實環境多變，運作初期難免可能會遇到一

些難以預計的狀況，銀行固然需要儘快妥善處理，也希望市民可以理解。

在虛擬銀行試業過程中，金管局會密切留意虛擬銀行的運作，並與相關銀行團隊緊密溝通，

就部分細節進行微調。如果試業結果理想，經金管局確認銀行已經符合所有相關的監管要求，虛

擬銀行就可以正式開業。正如金管局在《虛擬銀行的認可指引》中指出，我們會以同一套標準監

管傳統銀行和虛擬銀行，致力確保虛擬銀行穩健經營業務。



＊首家虛擬銀行今試業，讓二千多名公眾人士試用服務＊



市場對虛擬銀行的興趣非常濃厚，在我們公布八家虛擬銀行牌照後，仍然有為數不少的機構

向金管局查詢及表示有興趣申請新牌照，反映市場對行業前景充滿信心。我們會觀察虛擬銀行開

業後的運作情況、用戶反應、市場接受程度以及它們對銀行體系的影響，審慎考慮往後的發展路

向。

值得一提的是，首家推出服務的虛擬銀行今天公布了試業的具體安排，當中包括讓２０００

多名有興趣的公眾人士試用其服務。金管局相信銀行會細心聆聽參與客戶的反饋，進一步優化產

品和服務，為正式開業作更充分的準備。



香港金融管理局

副總裁

阮國恆



２０１９年１２月１８日

