【本港樓市】公屋供應缺口縮至２﹒９萬伙，陳帆指在覓地下足功夫

《經濟通通訊社１８日專訊》政府新一份長遠房屋政策報告顯示，未來十年公營房屋仍欠缺

２﹒９萬個單位的建屋土地，缺口較去年估算的６﹒７萬大幅收窄。運輸及房屋局長陳帆表示，

供應缺口收窄主要由於新增住屋量減少，以及新增土地令可建房屋數量由去年的２４﹒８萬伙增

至２７﹒２萬伙所致。

然而，未來十年房屋供應總供應量連續兩年下跌，陳帆否認政府是「做數」，強調所有數據

都是經過專業估算，而長策報告估算亦沒有納入未落實的工作，包括明日大嶼等。



＊政府會多管齊下覓地，擬填海及發展新發展區＊



他又指，政府在覓地方面一直有下功夫，包括積極研究及規劃２１０塊可作興建住宅的土地

，當中１３２塊土地已完成有關規劃工作，合共提供逾１８萬個單位。他坦言，目前公屋輪候數

目達２６萬宗，預期未來五年仍難以達到３年獲編配單位的目標，對政府而言是相當大壓力，因

此政府仍會多管齊下繼續覓地，包括考慮填海及發展新發展區等，並會加快開發規劃工作。

至於第二個港人首次置業項目，他透露，明年首季將透過賣地方式，讓發展商在興建私樓的

同時，亦需建設１０００個首置單位，倘若相關安排可行之有效，未來會積極考慮此方式。



＊不排除空置稅在今個立法年度未能通過＊



對於空置稅實施進程，他指出立法會內會至今未能選出正副主席，空置稅審議的議案無可避

免受到延誤，不排除空置稅在今個立法年度未能通過，希望內會可盡快回復正常運作。

問及長遠房屋供應量減少會否推動樓價上升，陳帆回應指，樓價受多項因素影響，包括經濟

及社會環境、環球遊資及市民置業意欲等，並非單一受住屋供應量所影響。政府政策目標是樓市

可健康發展，一旦樓市投機性買賣及外來需求急增，會適時會採取措施應對。（ｙｗ）

