【本港樓市】中原調查：５１％受訪者預測明年樓價下跌

《經濟通通訊社１８日專訊》中原按揭於今年１２月委託香港民意研究計劃進行第七輪

《公眾對本地樓巿、息率及置業意欲意見調查》，發現樓市氣氛未穩，５１％受訪者認為明年樓

價會下跌，而放寬按保樓價上限，７２％受訪者稱有意置業的意欲不變，但１０％謂置業意欲增

加，６５％受訪者認為壓力測試假定升幅應下調或取消。



＊受訪者估計樓價或跌一成＊



調查於１２月２－３日進行，受訪市民約５０７人，５１％認為２０２０年底前樓價會下跌

，數字較去年同類調查５４％略為減少，當中認為樓價下跌一成佔較多數，佔整體之２０％。與

此同時，有４２％受訪者認為明年樓價不跌或向上，當中２５％受訪者認為明年樓價不變；

１７％受訪者認為明年樓價向上。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，近月樓市受政治事件、經濟下行風險增加、早前中美貿易

談判仍處僵局等因素困擾，令市場氣氛持續偏淡，多於半數受訪者對明年樓價看跌。但看跌的數

字並非屬於絕大多數，仍達４２％受訪者認為明年樓價不跌或回升（２５％認為不變、１７％認

為上升），反映市場對樓巿仍具一定信心，特別是１０月份政府放寬按揭保險樓價上限後，為樓

巿帶來新動力。



＊按保使用率增加＊



王美鳳續稱，按保修訂前，９成按保僅佔按揭申請３％，修訂後大幅增至４９％，原因是過

往９成按揭樓價上限僅４００萬元，９成按揭使用率甚低，未能真正幫助用家；現時按保使用率

明顯上升，相信主因是按保修訂後之樓價貼近回現實水平，有助用家上車自置物業。（ｃｌ）

