【本港樓市】中原按揭料全年新取用按揭額增至３４５０億歷史新高

《經濟通通訊社１８日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳預料，２０１９年本港新取用按揭

金額微增０﹒３％至３４５０億元，創歷史新高，而明年新取用按揭將達８萬宗，金額達

３３５０億元，為歷史第三高。



＊今年新取用按揭宗數料減３％＊



王美鳳稱，今年樓按市場交織著好淡因素，上半年樓市氣氛轉好，下半年卻受中美貿戰僵局

及連月本地政治運動困擾，雖然銀行上調按息，但１０月份出現放寬按保及銀行減Ｐ利好因素。

上半年按揭申請量持續按月逾萬宗，下半年涉及二手交投的按揭量逐步下跌，惟基於按揭調整帶

動轉按尾班車，整體按揭申請量因而未有大跌，但隨著轉按尾班車影響消退，按揭申請自９月起

跌穿萬宗水平。總結全年，王美鳳預料２０１９年新取用按揭宗數將較去年略減３％至８﹒４萬

宗，但由於平均按揭額上升，料全年取用按揭金額可達３４５０多億元，與去年相若。



＊明年新取用按揭額料跌２﹒９％＊



她預測，明年影響樓按市場發展的不確定性因素包括中美貿易談判進程、社會運動發展、經

濟下行風險等，故此實際連帶性影響仍有待觀察。若社會氣氛回復，相信累積購買力可帶動樓市

重拾動力，而在轉好氣氛下新按保修訂及低息環境對樓巿仍帶支持作用。然而，轉按息率及回贈

優惠已較以往遜色，預期２０２０年新取用按揭宗數略減４﹒８％至８萬宗，新取用按揭額則達

３３５０億元，按年微跌２﹒９％，按揭數字雖跌但仍屬理想水平，預測金額數字為歷史第三高

。

她預料全年新批轉按金額可達１４５０億元的水平，超越去年數字，並再刷歷史新高紀錄，

惟轉按誘因減弱，轉按申請減少下，預料明年轉按貸款量將回落。（ｃｌ）

