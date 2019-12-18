  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/12/2019 13:43

【本港樓市】中原按揭料全年新取用按揭額增至３４５０億歷史新高

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳預料，２０１９年本港新取用按揭
金額微增０﹒３％至３４５０億元，創歷史新高，而明年新取用按揭將達８萬宗，金額達
３３５０億元，為歷史第三高。

＊今年新取用按揭宗數料減３％＊

　　王美鳳稱，今年樓按市場交織著好淡因素，上半年樓市氣氛轉好，下半年卻受中美貿戰僵局
及連月本地政治運動困擾，雖然銀行上調按息，但１０月份出現放寬按保及銀行減Ｐ利好因素。
上半年按揭申請量持續按月逾萬宗，下半年涉及二手交投的按揭量逐步下跌，惟基於按揭調整帶
動轉按尾班車，整體按揭申請量因而未有大跌，但隨著轉按尾班車影響消退，按揭申請自９月起
跌穿萬宗水平。總結全年，王美鳳預料２０１９年新取用按揭宗數將較去年略減３％至８﹒４萬
宗，但由於平均按揭額上升，料全年取用按揭金額可達３４５０多億元，與去年相若。

＊明年新取用按揭額料跌２﹒９％＊

　　她預測，明年影響樓按市場發展的不確定性因素包括中美貿易談判進程、社會運動發展、經
濟下行風險等，故此實際連帶性影響仍有待觀察。若社會氣氛回復，相信累積購買力可帶動樓市
重拾動力，而在轉好氣氛下新按保修訂及低息環境對樓巿仍帶支持作用。然而，轉按息率及回贈
優惠已較以往遜色，預期２０２０年新取用按揭宗數略減４﹒８％至８萬宗，新取用按揭額則達
３３５０億元，按年微跌２﹒９％，按揭數字雖跌但仍屬理想水平，預測金額數字為歷史第三高

　　她預料全年新批轉按金額可達１４５０億元的水平，超越去年數字，並再刷歷史新高紀錄，
惟轉按誘因減弱，轉按申請減少下，預料明年轉按貸款量將回落。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS18/12/2019
【FOCUS】約翰遜大踩脫歐油門 鎊匯宜逢高獲利
生財有道18/12/2019
平價5G機現身 大行都爭住食小米？
生財有道18/12/2019
阿里系線下旗艦 高鑫發力新零售
剖析天下18/12/2019
保守黨勝出公投 倫敦商住投資攻略篇
剖析天下18/12/2019
滯脹成印度央行減息攔路虎
國際動態18/12/2019
全球男女收入 需257年才平等
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金