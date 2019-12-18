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即市新聞

18/12/2019 19:41

《再戰明天》日、英及台灣央行公布議息結果，美國公布領先指標

　　《經濟通通訊社１８日專訊》明日（１９日）日本央行、英倫銀行及台灣央行公布議息結果
。美國公布首次申請失業救濟金人數。

＊日央行、英倫銀行及台灣央行公布議息結果＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，美國國務院對朝政策特別代表比根將在１９日和２０日訪問
中國。
　　本港時間明晚１１：３０ｐｍ，歐洲央行執委連恩（兼首席經濟學家）主持歐洲央行財政政
策以及歐洲經濟暨貨幣聯盟（ＥＭＵ）治理會議。
　　明日，日本央行公布政策決定
　　約４：００ｐｍ，台灣央行理事會會議，公布利率決定。
　　８：００ｐｍ，英倫銀行公布利率決定和政策會議記錄。

＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊

　　在數據方面，明早５：４５ａｍ，新西蘭公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料
維持於０﹒５％；年率料由２﹒１％升上２﹒３％。８：３０ａｍ，澳洲公布１１月失業率，料
維持於５﹒３％。
　　明晚８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒７５％。９：３０ｐｍ，美國公
布首次申請失業救濟金人數，料由２５﹒２萬下降至２２﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由
１６６﹒７萬增至１６７﹒６萬）。１１：００ｐｍ，美國公布１１月成屋銷售，料由５４６萬
跌至５４４萬；月率料由１﹒９％降至負０﹒４％。美國１１月領先指標料由下滑０﹒１％升上
０﹒１％。

＊超大現代開股東會＊

　　在本港，明日，超大現代（００６８２）開股東會，大昌行集團（０１８２８）開股東特別
大會。
　　行政長官林鄭娥明日率領政府代表團赴澳門，出席慶回歸等活動。（ｈｏ）

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