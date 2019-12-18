《小傳日記》二萬八關阻力現，缸友高位急急撤！

《小傳日記》噚晚（１７日）花旗國魚缸繼續創歷史新高，加上標普諗諗吓又覺得「硬脫歐

」嘅風險又唔係咁高，將米字國評級展望由「負面」升返至「穩定」！外圍消息造好，香江魚缸

今朝（１８日）都高開１０３點報２７９４６點。隨即重磅藍戰士ＱＱ（００７００）同石油股

彈高撐起大市，令魚缸最高見２７９７０點升１２７點。不過，花旗國又仲未有進一步透露中美

貿易協議嘅細節同落實簽紙嘅大日子，所以魚缸升咗無耐，就無哂力水掉頭倒插６７點低見

２７７７５點。最終魚缸無咩方向，全日收報２７８８４點，升４０點，主板成交９４４億銀跌

逾１０巴仙。國企指數報１１０２４點，升５９點或升近１巴仙。

Ａ場全日走勢亦好反覆，上證綜指最終收報３０１７點，跌５點。深成指報１０２９４點，

跌１１點。兩市合共成交６６８１﹒６８億銀人仔。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）軟腳不足半巴仙，報６０﹒６銀。生發發

（００３８８）彈起不足半巴仙，報２５７﹒６銀。ＱＱ踼高近２巴仙，報３７７﹒６銀。ＡＩ

Ａ（０１２９９）唔見剷半個巴仙，報８１﹒８銀。平保（０２３１８）腳軟一亳半報９２﹒５

銀。



＊內銀企得穩農行最好運，股東喪掟貨小米好難過＊



多家媒體表明網傳資管新規過渡期從２０２０年延期至２０２３年不屬實，中資銀行佬就喺

今日魚缸咁反覆嘅情況下，大部分都仲企得住腳並ｋｅｅｐ住向上爬，認真唔話得！建行

（００９３９）彈剷半巴仙，報６﹒６３銀。農行（０１２８８）跳起逾１巴仙，報３﹒３９銀

。工行（０１３９８）跳高１巴仙，報５﹒９３銀。中行（０３９８８）揚不足半巴仙，報３﹒

３銀。招行（０３９６８）亦進帳１巴仙，報４０﹒４５銀。

新經濟佬今日就唔多掂啦，齊齊變成軟腳蟹，其中，小米（０１８１０）畀晨興資本掟貨套

現２２億銀，搞到佢全日無哂起息，仆低近２巴仙，報１０﹒５銀。閱文集團（００７７２）軟

腳不足半巴仙，報３３銀。平安好醫生（０１８３３）彈近１巴仙，報５６﹒９５銀。美團點評

（０３６９０）跣低逾１巴仙，報１０３﹒１銀。阿里巴巴（０９９８８）唔見逾半個巴仙，報

２０２﹒６銀。



＊油佬開Ｔｕｒｂｏ炒高無難度，英鎊急急回相關股敗退＊



油佬呢期爽歪歪，ＯＰＥＣ（石油輸出國組織）同「戰鬥民族」俄佬都話明年齊齊減產，出

年油價有望踩行Ｔｕｒｂｏ咁升上去，而國際油價已經連升四日，「三桶油」都跟住車尾飛高，

中海油（００８８３）飛起逾３巴仙報１２﹒４８銀；中石油（００８５７）都跟漲一格報

３﹒８６銀；中石化（００３８６）跳高逾半巴仙，報４﹒５９銀；中石化煉化（０２３８６）

漲近３巴仙，報４﹒８８銀；中海油服（０２８８３）微升逾半巴仙，報１１﹒６４銀。

米字國同歐盟達成一項新貿易協議，最後期限鎖定在出年１２月，但米字國就向歐盟施壓，

要佢快手啲啦！而「硬脫歐」令英鎊怕怕，隔晚回軟近２巴仙，低見１﹒３２美金，今日亞洲市

再軟，相關股份都似乎敗退。長和（００００１）跪低近２巴仙，報７４銀；創科實業

（００６６９）跌近１巴仙，報６３﹒１銀；長江基建（０１０３８）潛逾１巴仙，報５５﹒８

５銀；新秀麗（０１９１０）回吐近２巴仙，報１７﹒９２銀。



＊汽車銷量減北汽跌到喊，悲喜同交織藥價走兩極＊



中汽協噚日估計，出年神州汽車市場全年銷量２５３１萬輛，按年下滑２巴仙，汽車佬市場

有望係２０２２年先回暖。收到呢個消息汽車佬有如晴天霹靂，個個都跣低哂！北汽

（０１９５８）蒸發逾５巴仙，報４﹒４６銀；華晨（０１１１４）碌低３巴仙，報８﹒１２銀

；比亞迪（０１２１１）插低４巴仙，報３７﹒６銀；吉利（００１７５）漏氣跌近２巴仙，報

１４﹒９６銀；廣汽（０２２３８）跪低２巴仙，報９﹒３４銀；長城汽車（０２３３３）撻低

近１巴仙，報５﹒８２銀。

醫藥佬今日兩面走，三愛健康（０１８８９）嘅附屬公司「福建永春」生產線重獲散劑

ＧＭＰ證書，認證範圍包括硬膠囊劑、散劑均含中藥前處理和片劑。得到來自天朝嘅喜訊，藥股

於是開心到彈起，三愛健康收跳逾４６巴仙，報０﹒１０１銀。至於泰凌醫藥（０１０１１）都

有理無理，爆咗先算，收彈約三成報０﹒１９５銀，主動買盤有六成三。不過，大隻醫藥佬就無

咁好彩喇，因為海南省公共資源交易服務中心對擴圍集中採購未選中嘅藥品，進行咗梯度減價，

令到石藥（０１０９３）唔見近２巴仙報１８﹒０８銀。中生製藥（０１１７７）都軟腳半個巴

仙，報１０﹒６２銀。請請！



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