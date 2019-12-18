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即市新聞

18/12/2019 10:56

《真知灼見－溫灼培》中美貿易協定後的澳元走勢

　　《真知灼見》從澳洲央行周二（１７日）公開的１２月初議息會議記錄顯示，該行相當關注
工資增長情況，認為現今當地工資增長不足以推動消費及通脹。澳洲央行一直期望當地工資可有
３﹒５％年增長。可惜，當地９月最新年工資增長卻只有２﹒３％。而當地第三季年通脹率也只
得１﹒７％。換言之，就是澳央行於２０１９年累積減了三次息，通脹仍達不到該行定下來的２
％至３％通脹目標，這實在有點令人失望。相信也是這原固，使澳洲央行一直未有放棄減息。從
澳元利率期貨價格變化顯示，現市場估計澳央行２０２０年２月４日議息會上減息機會大增至約
五成。當然，五成機率不代表澳央行到２月議息會便會即時減息，但料明年上半年該行減息機會
甚高。

＊澳洲明年上半年減息機會甚高＊

　　反觀新西蘭，整個形勢明顯要好。早於１２月１１日，當地政府宣布了一個總值１２０億紐
元的基建刺激經濟方案，為過去２０年來最大金額。該方案推出後料可降低新西蘭央行日後減息
壓力。亦為此因，紐元已差不多在連續１個月內，於交叉盤上跑贏澳元。不過，有一點必須留意
，澳元及紐元始終是兄弟貨幣，以現時新西蘭息率為１％，澳洲為０﹒７５％，兩者息率已有差
距，假使明年澳洲再減息，這同會給予新西蘭央行壓力跟蹤，否則過強的紐元會損害當地經濟。

＊澳元暫料６７至７０美仙徘徊＊

　　過去，筆者相對看好澳元及紐元，主要是相信中美在互相利益下會達成階段性貿易協議。現
在協議確實達成了（只待正式簽署），但鑑於美國在削減中國關稅方面不多，料這會限制澳元及
紐元的上升能力。不過，從好的方面看，協議達成後，料未來好一段日子，中美貿易貿易紛爭擴
大的機會亦降，這對穩定環球經濟以至商品價格可帶來一定幫助。不過，澳央行始終存在減息意
向，綜合上述因素，料澳元暫於６７至７０美仙範圍徘徊。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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