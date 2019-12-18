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即市新聞

18/12/2019 10:00

《嬈望大中華－彭藹嬈》中國債務危機，已到臨界點？

　　《嬈望大中華》一如既往，債券違約對投資者、債券發行人和市場而言都是引人注目的壞消
息。如果可以憑不良信用評級獲取資金償還現有債務，並在沒有違約的情況下「永遠」續借和累
積貸款，這對經濟發展有所不利，因為它有可能製造出違約風險這個定時炸彈。
　　因此，問題在於這輪違約潮會否導致經濟斷崖式下滑，還是純粹是清理不良債務的例行工作


＊是導致經濟斷崖式下滑的元凶，還是例行的債務清理＊

　　要解答以上問題，我們先要分析這輪違約潮的起因。筆者認為近期違約個案數量增加三個原
因：
１﹒為了支持基建項目，地方政府於２０１９年發行了許多地方政府專項債券，合共負擔高達
２﹒５至３萬億元人民幣的債務總額。由於這些債券的性質是企業債，地方政府不能為其提供擔
保，導致市場開始懷疑如此大規模的發行量是否會爆發債務違約危機。
２﹒貿易戰令部分地方政府的賣地收益少了，同時紓緩措施開支卻有所增加。綜合上述因素，地
方政府的償債能力將受到影響。從２０１８年第一季至２０１９年第三季，地方公營企業的債券
違約率從近零水平躍升至逾６０億元人民幣。
３﹒儘管私營企業的債券違約率自２０１８年已有所下降，現時仍然處於較高的水平。政府繼在
２０１６和２０１７年期間清理過公營企業債務後，於２０１８年開始清理私營企業債務。可是
，私營企業的債務問題比較複雜。有些時候主要股東會將其股票作為貸款的抵押品，但萬一企業
無法償還貸款，下跌的股價就會充分地暴露這問題，從而使企業更難償還貸款。

＊２０２０年將有更多違約個案出現，但毋須擔心＊

　　我們預計２０２０年會有更多地方公營企業違約個案，原因包括貿易戰狀況和土地買賣受到
房屋政策限制。
　　筆者認為，違約個案增加有一個好處。違約個案能突出地區之間的真實信用差別，有助市場
區分各地方政府的信用評級。
　　自２０１８年底以來，地方政府專項債券的發行量有所增加。這些債券的期限通常為五至十
年。筆者不擔心這些債券在２０２０年違約，而是在２０２３年違約。屆時基礎設施項目應該完
成並開始產生現金流量以償還債務。２０１９年地方公營企業的違約率高於２０１８年高，這也
反映出中央政府有意解決地方政府過度借貸的問題。
　　再者，我們預計２０２０年私營企業債券違約額將繼續維持在約３５０億元人民幣的高水平
，與２０１９年的預期相近。這是因為在貿易戰的背景下，大規模違約不符合國情。筆者更關注
的問題是，股東若抵押股票以獲取貸款，有可能使股價以及信貸和債券市場之間的風險相關性有
所增加。
　　中國主權債券的信用評級將保持不變，因為國債很少受到公營企業違約狀況影響。
《ＩＮＧ銀行大中華經濟師　彭藹嬈》

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