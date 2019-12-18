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即市新聞

18/12/2019 10:01

《基金之道－龐寶林》聯儲局按兵不動下的投資策略

　　《基金之道》聯儲局最新議息會議採取按兵不動的觀望策略，雖然聯儲局亦預期２０２０年
將會維持利率不變，但根據ＣＭＥ聯儲局觀察預測模型顯示，預計到２０２０年１２月，聯儲局
維持利率於１﹒５％－１﹒７５％的概率為４９﹒１％；降至１﹒２５％－１﹒５％的概率為
３６﹒８％；降至１％－１﹒２５％的概率為１１﹒８％，降至０﹒７５％－１％的概率為
２﹒１％。預計聯儲局減息周期料只是暫停而非終止。
　　若在２０２０年聯儲局按兵不動或再次減息情況下，美國１０年期國債收益率曲線應當保持
相對平坦的形態，料會令美國債券基金或者全球投資級別的債券基金仍將受惠，此外，黃金中期
來看將很可能在１４３０－１６５０美元╱盎司波動，２０２０年初黃金預期仍可以受惠於聯儲
局鴿派作風錄得相對溫和上漲；若２０２０年底聯儲局結束減息周期，黃金則會應聲走弱﹒
　　在英國首相約翰遜所在保守黨贏得議會大多數優勢后，英國下月脫歐已成定局，英國硬脫歐
風險大幅減小，市場認為這意味著英國會從歐盟有序退出。令英鎊大漲２﹒２％，刷新２０１８
年５月以來高點，日內漲幅創下２０１７年１月以來最大。歐元區基金也出現上揚趨勢，歐元區
經濟指標也出現好轉，英國硬脫歐風險減小，涵蓋英國的歐元區相關基金料會乘勝追擊﹒
　　中美貿易摩擦已經迎來階段性曙光，中美貿易談判第一階段文本協定已達成一致，對全球經
濟體均帶來一定提振，令全球主要股市均錄得不同程度的升幅；此外也減緩對全球經濟走勢的衝
擊，同時提升全球金融市場風險偏好。這一利好消息近期提振對於貿易關係敏感的科技，能源等
板塊相關基金，避險情緒紓緩，油價急升逾２％﹒若此後中美貿易戰沒有惡化跡象，料此類板塊
基金將會繼續上揚﹒另外，２０２０年為美國大選年，料特朗普會在大選年爭取連任從而推出相
關政策以吸引資金流入以展示業績，這對於美國股市也是一個較為重要的提振因素，美股目前不
斷創新高，若特朗普在進入２０２０年開始行動后，美國股市料會更上一層樓﹒
　　亞洲大部分國家與中美貿易爭端之間的相關性較弱，也可以說亞洲部分國家可以受惠於中美
貿易紛爭﹒從１１月中國對亞洲經濟體出口大多改善，尤其是對東盟出口按年增速高達雙位數這
點可以看出中國對美國市場依賴性在下降﹒此外，日韓兩國即將商討貿易爭端的解決辦法，印度
，日本也紛紛出台相關財政政策旨在中長期刺激經濟發展，明年東京奧運會對日本本地消費料也
會有較大提振，間接刺激日本經濟增速。若對於中美貿易關係保持悲觀的投資者不妨從中長期考
慮亞洲地區相關基金。《東驥基金管理董事總經理　龐寶林》

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