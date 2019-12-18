騰訊及內銀股支撐大市，港股微升４０點收報２７８８４點

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚（１７日）美國公布１１月新屋開工增幅勝預期，刺激美

股繼破頂。另外，標普將英國評級展望由「負面」上調至「穩定」，認為「硬脫歐」風險降低。

港股受外圍消息利好高開１０３點報２７９４６點。其後騰訊（００７００）及受國際油價連續

第四個交易日上揚帶動的石油股造好，支持大市最高見２７９７０點升１２７點兼創近５個月高

。惟二萬八關見阻力，匯控（０００５）、友邦（０１２９９）、中移動（００９４１）及本地

地產股走勢偏軟，港股曾掉頭下跌並於低位徘徊。臨近尾市，騰訊及內銀股支撐大市，港股最終

收報２７８８４點，升４０點或升０﹒１５％，主板成交９４４﹒１６億元減少約１０﹒４％。

國企指數報１１０２４點，升５９點或升０﹒５４％。

Ａ股整固，上證綜合指數報３０１７點，跌５點或跌０﹒１８％。深證成分指數報

１０２９４點，跌１１點或跌０﹒１１％１兩市合共成交６６７９﹒６８億元人民幣。

重磅股方面，騰訊創７個月高，升１﹒７２％，報３７７﹒６元；匯控跌０﹒１６％，報

６０﹒６元；中移動（００９４１）升０﹒２４％，報６２﹒１元；友邦跌０﹒６１％，報

８１﹒３元；建行（００９３９）升０﹒６１％，報６﹒６３元。



＊海南省對擴圍採購未中選藥降價，藥股走低＊



海南省公共資源交易服務中心發布公告，對擴圍集中採購未中選藥品進行梯度降價，平均降

幅達３３﹒９１％，藥品股普遍走低。康哲藥業（００８６７）挫５﹒２４％，報１０﹒８４元

；金斯瑞生（０１５４８）走低３﹒３１％，報１８﹒１元；石藥（０１０９３）跌１﹒５３％

，報１８﹒０８元；藥明康德（０２３５９）跌１﹒４５％，報１０２﹒１元；三生製藥

（０１５３０）跌０﹒７５％，報１０﹒６４元。

國際油價連續第四個交易日上揚，創下近三個月新高，石油股造好。獲瑞信列為大油企首選

及重申「優於大市」評級的中海油（００８８３），全日飆３﹒４８％，報１２﹒４８元為表現

最佳藍籌；中石油（００８５７）升０﹒２６％，報３﹒８６元；中石化（００３８６）升

０﹒６６％，報４﹒５９元；中石化油服（０１０３３）彈３﹒７％，報０﹒８４元。

５Ｇ概念股走勢不一。中興（００７６３）近日發布最新雙模５Ｇ智能手機，全日股價走高

２﹒３８％，報２３﹒７元；鐵塔（００７８８）漲１﹒１６％，報１﹒７５元；中通服

（００５５２）跌２﹒６９％，報５﹒４３元；京信通信（０２３４２）跌０﹒４９％報

２﹒０４元；長飛光纖（０６８６９）跌１﹒９７％，報１３﹒９４元。



＊中汽協料明年汽車銷量跌２％，汽車股大跌＊



中汽協預計，２０２０年中國汽車市場全年銷量２５３１萬輛，同比下滑２％，汽車市場有

望在２０２２年回暖，汽車股急挫。北汽（０１９５８）挫５﹒１１％，報４﹒４６元；華晨

（０１１１４）跌２﹒７５％，報８﹒１２元；吉利（００１７５）跌１﹒８４％報１４﹒９６

元；廣汽（０２２３８）跌１﹒９９％，報９﹒３４元；長汽（０２３３３）軟０﹒８５％，報

５﹒８２元。

針對網傳資管新規過渡期將從２０２０年延期至２０２３年，多家內媒指消息不實，內銀股

走高。農行（０１２８８）升１﹒５％，報３﹒３９元；工行（０１３９８）漲１﹒０２％，報

５﹒９３元；招行（０３９６８）升１％，報４０﹒４５元；郵儲行（０１６５８）升

０﹒９４％，報５﹒３７元；中行（０３９８８）升０﹒３％，報３﹒３元。

新經濟股見回吐。雷蛇（０１３３７）走低２﹒３１％，報１﹒２７元；同程藝龍

（００７８０）跌１﹒８９％，報１２﹒４８元；小米（０１８１０）跌１﹒６９％，報

１０﹒５元；美團點評（０３６９０）跌１﹒３４％，報１０３﹒１元；阿里巴巴

（０９９８８）軟０﹒５９％，報２０２﹒６元。（ｋｓ）

