《鍾之日記》騰訊強勢，撐起升市

《鍾之日記》１２月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



港股受外圍消息利好高開１０３點報２７９４６點。其後騰訊（００７００）及受國際油價

連續第四個交易日上揚帶動的石油股造好，支持大市最高見２７９７０點升１２７點兼創近５個

月高。惟二萬八關見阻力，匯控（０００５）、友邦（０１２９９）、中移動（００９４１）及

本地地產股走勢偏軟，港股曾掉頭下跌並於低位徘徊。臨近尾市，騰訊及內銀股支撐大市，港股

最終收報２７８８４點，升４０點或升０﹒１５％，主板成交９４４﹒１６億元減少約

１０﹒４％。

騰訊一度衝上３８０元，創７個月高，升１﹒７２％，收報３７７﹒６元，成交繼續破百億

，達１１８﹒７億元，單計個股貢獻大市５１點。消息方面，騰訊遊戲與ＮＶＩＤＩＡ達成戰略

合作，構建ＳＲＡＲＴ雲遊戲平台；市傳騰訊投資的貝殼找房擬明年上市，不過貝殼找房稱消息

不實。



＊藥股拖累，Ａ場中止三連升＊



滬深股市此前連續三日大升，滬綜指三日累漲３﹒７％，今日出現窄幅波動行情，先低開０

﹒０３％，盤中一度倒升但沽壓湧現，醫藥股跌幅領先，全日收跌０﹒１８％，報３０１７點，

中止三連升。

人民銀行維護年末流動性平穩，結束此前連續２０日逆回購空窗，今日進行５００億人民幣

７天期逆回購，中標利率維持２﹒５％，以及１５００億人民幣１４天期逆回購，中標利率下調

５個基點至２﹒６５％，向市場淨投放２０００億元，為一個月來最大單日淨投放量。

交投仍火熱但出現退燒，兩市全日成交６６８０億人民幣，按日成交減１１﹒１％，而外資

通過陸股通淨流入Ａ股４４﹒８３億人民幣。



＊習近平到訪，黃金雨或造好澳門前景＊



國家主席習近平及其夫人彭麗媛下午乘專機抵達澳門，開展一連三日行程，包括出席周五（

２０日）舉行的慶祝澳門回歸祖國２０周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮。習近平

在機場發表講話，稱澳門回歸２０周年取得的成就和進步令人自豪，中國人民和中央政府也感到

自豪，澳門認真貫徹「一國兩制」方針所取得經驗和具有的特色，值得總結。講話中未有提及澳

門將建立證券交易所等外界所聚焦的內容。

外媒早前報道，習近平將在訪問澳門期間宣布一系列新政策，包括將設立一個以人民幣計價

的證券交易所、加快建設人民幣結算中心，亦會從橫琴撥出更多土地予澳門供發展用途。報道指

，北京方面已指示國有銀行和企業在澳門幫助建立基礎設施，以促進其金融多元化，更安排了兩

名曾幫助上海證券交易所發展的官員移居澳門。

在澳門適逢主權移交２０周年之際，官媒在內地互聯網上推送過多個有關澳門的話題，主要

內容均是讚賞澳門的經濟表現、認真落實「一國兩制」等，明顯是向香港放話。

不過澳門經濟前景並非一帆風順，惠譽此前降澳門評級展望至「負面」，料今年澳門經濟倒

退２﹒５％。中國經濟放緩、澳門博彩業面對海外競爭加劇，再加上受香港反修例風暴波及影響

增長，都是對澳門長期繁榮穩定的重大挑戰。

濠賭股表現偏弱，銀娛（０００２７）跌１﹒６％，金沙中國（０１９２８）跌０﹒５％，

美高梅中國（０２２８２）挫１﹒９％，永利澳門（０１１２８）跌１﹒３％。



＊未中標藥品價崩，藥股齊嘆生活艱難＊



國家實施帶量藥品採購政策以來，藥品降價效果立竿見影，甚至連一些未中標的藥品也出現

了集體「冧價」的現象。海南省公共資源交易服務中心發布公告，對擴圍集中採購未中選藥品進

行梯度降價，平均降幅達３３﹒９１％，計及未降價的藥品則平均降幅２３﹒６９％，單一藥品

最高降幅達９７﹒５％。據了解，海南除了集中採購中選的２５種藥品大幅降價以外，已在海南

醫藥集中採購服務平台掛網採購的、未中選的同通用名（含劑型）同規格藥品，要按全國最低價

申請下調在海南的掛網價格。

去年獲獎連連的國產電影《我不是藥神》，帶出了內地重病病人無力承擔天價藥品，有人鋌

而走險到印度走私仿製藥的故事，成功引發全國對藥價過高的重視。藥品帶量採購通過「以量代

價」，迫使藥企就範，以大幅降價換取市場壟斷地位，而未中標的藥品，也只能跟隨降價，希望

在公立醫院外保持一點銷量。

康哲藥業（００８６７）挫５﹒３％，華潤醫療（０１５１５）跌２％，石藥集團

（０１０９３）跌１﹒５％，石四藥集團（０２００５）跌１﹒３％，復星醫藥（０２１９６）

跌１﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

