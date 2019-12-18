【駐滬專電】上交所首批信用保護憑證落地，海通等４家券商創設

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》在上交所推出信用保護憑證試點後，首批

信用保護憑證昨日正式落地，共有４單，合計名義本金１﹒３３億元（人民幣．下同），有效支

持債券融資４４﹒６億元，創設機構分別為海通證券、中信建投、中信證券和華泰證券，受保護

債務涵蓋民企債、扶貧債等公司債券和資產支持證券。

交易所信用保護憑證是指由憑證創設機構設立，為憑證持有人就債務提供信用風險保護的可

交易金融工具。使用信用保護工具，買方需向賣方支付一定保護費，如果出現債券違約，賣方則

需向買方賠付。

上交所表示，首批信用保護憑證通過信用增進方式，有效支持了民營企業、中小微企業等債

券融資。比如，蘭考縣扶貧專項公司債券的募集資金用於當地夢澤園小區安置房建設項目，海通

證券通過向扶貧專項債投資者出售名義本金為４３００萬元的信用保護憑證，支持同期債券發行

規模１０億元，降低企業融資成本，為企業提供項目建設資金，促進當地民生工程建設，改善當

地群眾的居住條件。

下一步，上交所將繼續完善信用保護工具相關技術系統，通過市場服務和業務培訓，支持和

鼓勵更多合格金融機構參與信用保護工具業務，以市場化方式緩解民營企業、中小微企業融資難

問題。

