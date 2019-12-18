《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》海關總署署長倪岳峰近日（１６日）到上
海自貿區臨港新片區調研時強調，要大膽解放思想、改革創新，不斷強化監管優化服務，全力支
持上海自貿區臨港新片區建設。
目前臨港新片區正在籌備中的洋山特殊綜合保稅區，已形成圍網建設實施的初步方案。在聽
取洋山特殊綜保區進展情況的匯報後，倪岳峰表示，要充分做好圍網區域封關驗收準備及圍網產
業規劃相關工作，在全面實施綜合保稅區政策的基礎上，創新監管模式，優化支持措施，做到
「管得住、放得開、效率高、成本低」。
18/12/2019 09:42
【駐滬專電】海關總署署長：全力支持上海自貿區臨港新片區建設
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》海關總署署長倪岳峰近日（１６日）到上
海自貿區臨港新片區調研時強調，要大膽解放思想、改革創新，不斷強化監管優化服務，全力支
持上海自貿區臨港新片區建設。
目前臨港新片區正在籌備中的洋山特殊綜合保稅區，已形成圍網建設實施的初步方案。在聽
取洋山特殊綜保區進展情況的匯報後，倪岳峰表示，要充分做好圍網區域封關驗收準備及圍網產
業規劃相關工作，在全面實施綜合保稅區政策的基礎上，創新監管模式，優化支持措施，做到
「管得住、放得開、效率高、成本低」。
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