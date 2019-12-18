《經濟通通訊社１８日專訊》華為創辦人任正非本月１１日接受拉美、西班牙媒體採訪，華
為心聲社區今日刊發紀要。關於上市問題，任正非表示，判斷華為是不是一家好公司，要看行動
和做事結果，而不是上市與否。關於其目前的工作動力，任正非說：「可能因為美國總打壓我們
，讓我產生了動力，本來我都準備退休，然後他打我一下，又讓我留下給公共關係部打工」。
此外，他又表示，美國實體清單是否延期，對華為已經沒有影響了；華為在西班牙的５Ｇ會
建成歐洲最好的５Ｇ網路。（ｃａ）
18/12/2019 14:39
【華為動向】任正非：本來已準備退休，美國打壓產生動力
《經濟通通訊社１８日專訊》華為創辦人任正非本月１１日接受拉美、西班牙媒體採訪，華
為心聲社區今日刊發紀要。關於上市問題，任正非表示，判斷華為是不是一家好公司，要看行動
和做事結果，而不是上市與否。關於其目前的工作動力，任正非說：「可能因為美國總打壓我們
，讓我產生了動力，本來我都準備退休，然後他打我一下，又讓我留下給公共關係部打工」。
此外，他又表示，美國實體清單是否延期，對華為已經沒有影響了；華為在西班牙的５Ｇ會
建成歐洲最好的５Ｇ網路。（ｃａ）
|FOCUS18/12/2019
【FOCUS】約翰遜大踩脫歐油門 鎊匯宜逢高獲利
|生財有道18/12/2019
平價5G機現身 大行都爭住食小米？
|生財有道18/12/2019
阿里系線下旗艦 高鑫發力新零售
|剖析天下18/12/2019
保守黨勝出公投 倫敦商住投資攻略篇
|剖析天下18/12/2019
滯脹成印度央行減息攔路虎
|國際動態18/12/2019
全球男女收入 需257年才平等
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰