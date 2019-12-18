【華為動向】任正非：本來已準備退休，美國打壓產生動力

《經濟通通訊社１８日專訊》華為創辦人任正非本月１１日接受拉美、西班牙媒體採訪，華

為心聲社區今日刊發紀要。關於上市問題，任正非表示，判斷華為是不是一家好公司，要看行動

和做事結果，而不是上市與否。關於其目前的工作動力，任正非說：「可能因為美國總打壓我們

，讓我產生了動力，本來我都準備退休，然後他打我一下，又讓我留下給公共關係部打工」。

此外，他又表示，美國實體清單是否延期，對華為已經沒有影響了；華為在西班牙的５Ｇ會

建成歐洲最好的５Ｇ網路。（ｃａ）

