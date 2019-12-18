【人行操作】人行：維護年末流動性平穩，降１４天逆回購中標利率

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，今日進行５００億元（人民幣．下同）７天期

逆回購，中標利率維持２﹒５％；以及１５００億元１４天期逆回購，中標利率下調５個基點至

２﹒６５％，結束此前連續２０日逆回購空窗。

人民銀行表示，將密切關注市場流動性狀況，靈活開展公開市場操作，維護年末流動性平穩

。

因今日無逆回購到期，當日實現淨投放２０００億元，為一個月來最大單日淨投放量。

（ｃａ）

