【華為風波】德國內閣下月將決定是否徹底排除華為參與５Ｇ建設

《經濟通通訊社１８日專訊》德國有電訊商決定採購華為設備建設５Ｇ網絡，引發德國部分

議員支持一項議案，要求加碼封殺華為，禁止其參與任何５Ｇ網絡建設，德國社會民主黨表示，

希望與總理默克爾所在的聯盟黨達成共識。

據報默克爾的執政聯盟將延至明年一月作決定，因?閣出現意見分歧。鷹派保守派支持德國

社民黨的嚴格規定，應排除所有來自沒有「憲法監督」國家的供應商參與５Ｇ建設，但溫和派則

認為，嚴格的安全標準應只適用於核心網絡。（ｅｙ）

