【ＦＯＣＵＳ】約翰遜大踩脫歐油門，鎊匯宜逢高獲利

【ＦＯＣＵＳ】上周帶領保守黨取得逾３０年最大選舉勝利的英揆約翰遜，在脫歐直路上正

大踩油門。攜佔據下議院３６５席的絕對優勢，他最新擬在脫歐協議中加入「禁止延長脫歐過渡

期至２０２０年後」的修訂條款，向歐盟大玩極限施壓，要求在明年底前完成傾定新自由貿易協

議的「不可能任務」。

權力穩固的約翰遜野心勃勃，再燃起英國在２０２０年１２月後「無貿易協議」與歐盟分道

揚鑣的憂慮，英鎊兌美元周二（１７日）錄逾一年最大跌幅。倘若英國真的如期於下月３１日脫

歐（名義上），其與歐盟就貿易、漁業等「新關係」的談判角力，恐遠比脫歐更加複雜起伏。



＊擬禁延長過渡期，施壓貿談速戰速決＊



英國大選上周四（１２日）塵埃落定，以「Ｇｅｔ Ｂｒｅｘｉｔ Ｄｏｎｅ」為口號的保

守黨強勢重奪國會過半控制權，一度推升英鎊兌美元上周五（１３日）高見１﹒３５１４的一年

半高位。

成功連任英揆的約翰遜再展強勢姿態，最新消息指，他擬在提交國會聖誕節前表決的脫歐協

議中，加入「禁止延長脫歐過渡期至２０２０年後」的修訂條款，以施壓歐盟在明年底前與英國

達成新的自由貿易協議。

根據《里斯本條約》第５０條，英國即使２０２０年１月３１日如期脫歐，仍將在

２０２０年１２月３１日前的過渡期內，保留歐盟成員國身份及留在關稅同盟，以令雙方有時間

談判新的貿易關係。

由於雙方預期最快需到２０２０年２月開啟貿易談判，從過往歐盟與南韓、日本、加拿大等

國的貿易協議需時動輒５－９年的經驗看，想趕在過渡期結束前的１１個月內達成牽涉關稅、漁

業、金融服務、原產地規則等的貿易協議，幾乎是「不可能任務」。



＊英歐各有盤算，１﹒３０５０成關鍵＊



早前一段外洩的歐盟首席談判代表巴尼耶的錄音顯示，他認為英國希望在明年底前完成貿易

談判是「不切實際」，更預期談判到２０２１年底都不會結束。倘若脫歐過渡期因貿易協議欠奉

而延長，將意味英國所謂下月３１日脫歐只是「有名無實」，勢非以「脫歐」為賣點的約翰遜所

樂見。

歐盟已放風稱，如果沒有堅實的條款確保公平競爭，就不會有貿易協議；而英國則希望在不

承擔任何義務之下，續享歐盟共同市場的好處，並以自己的方式制定環境及勞工標準、食品安全

準則等。

此外，是否開放歐盟漁民進入英國水域捕魚也是一大爭議焦點，丹麥首相已明言，將把「開

放捕魚權」加入歐盟與英國的貿易談判議題，新上任的歐盟委員會主席馮德萊恩甚至指第一階段

談判議題將只包括貨物及捕魚。不過，英國漁民特別是小規模漁民則抱怨，共同漁業政策將嚴重

破壞生計。

英國、歐盟各有盤算，摩通就將英國在明年底過渡期結束時無貿易協議脫歐的可能升至

２５％；英鎊兌美元低見１﹒３０７３，回吐大選後全部升幅，倘若後市續跌破１﹒３０５０的

２１天移動均線切入位上方支持，恐令技術面偏空並下試１﹒２９４５。貿易前景未明及蘇格蘭

獨立公投風險下，英鎊逢高獲利料應較儲定存更理想。

