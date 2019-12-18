《投資智慧－鄧聲興》中美關係結構持續轉型，有協議亦難排除糾紛

《投資智慧》中美首階段貿易談判達成，但相信兩國貿易紛爭持續。中國經濟改革取得驚人

的成就成為美國的芥蒂。２０１８年美國國內生產總值是２０﹒５萬億美元，名義增速５﹒２％

，實際增速２﹒９％。美國成為全球首個ＧＤＰ突破２０萬億美元的國家。不過，美國經濟增長

的成果，建基於特朗普早前大規模減稅取得的短期成效。至於世界ＧＤＰ增長排名第二的中國，

ＧＤＰ達到１３﹒６萬億美元，相當於美國的６６﹒３％（２０１７年為６３﹒２％），若計及

港澳台ＧＤＰ，中國２０１８年的ＧＤＰ約為１４﹒６萬億美元，相當於美國的７１﹒２％。事

實上，中國經濟不論是今年或２０２０年，若然能夠維持在６－６﹒５％區間波動，即使只比美

國快３％，增量應當在４０００億美元以上。無庸置疑的是，中國與美國的經濟總量差距會正在

不斷地收窄，中國逐步追上美國ＧＤＰ的總量是不爭的事實。



２０１７年１２月１８日，美國白宮發布的新版《國家安全戰略報告》中，總統特朗普將中

國定義為「修正主義國家」，視中國為美國的戰略競爭者。報告就美國國家安全利益的「挑戰者

」列出了三個類別，分別為「修正主義國家」、「流氓政權」及「跨國威脅性組織」。俄羅斯與

中國被列入第一類，因為兩國被認為是「改變現狀的國家」。筆者認為，特朗普政府的國家安全

戰略把中國定義為「修正主義國家」，就如對付當年堀起的日本與德國。由於中國不按照以美國

為首的「國際規則」，美國極具攻擊性地抹黑中國破壞國際規則，只是因為新的世界經濟體系的

運作方式極不利於美國。雖然第一階段貿易協議已敲定，但中美關係結構持續發生轉型，不能排

除兩國再起糾紛的可能。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

