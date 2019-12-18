《拆局麒想－林嘉麒》北汽或被出售北京奔馳，增持戴姆勒於事無補

《拆局麒想》北京汽車（０１９５８）近日有兩個市傳消息。第一個是：北汽訂立股權增持

計劃，對其在國內的合營企業平治（Ｂｅｎｚ）母公司德國戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ）增持半成

股權。增持完成後，北汽將持有戴姆勒一成股權，並可要求在戴姆勒監理會擁有一個議席。第二

個是：戴姆勒正尋求增持北京奔馳汽車，不過遭到北汽反對。



＊奔馳有價＊



北汽與戴姆勒在股權是互控關係，一方面，北汽是戴姆勒第三大股東，持股５％；同時，戴

姆勒也是北汽的第三大股東，持股約９﹒５％。而在雙方合資的北京奔馳裡，北汽與戴姆勒佔股

權５１％及４９％。過去多年，外國汽車生產商紛紛於中國發展，結果內地市場盈利貢獻顯著，

基本上業績的全盤表現是單靠中國市場，外資車廠絕對有極大意欲加大在內地投資。



北京奔馳今年上半年延續快速增長，實現整車銷售２８﹒２萬輛，同比增長１１﹒９％，銷

量穩居國產豪華品牌前列。產品銷售方面，北京奔馳Ｅ級轎車、Ｃ級轎車、ＧＬＣＳＵＶ三款主

力車型實現月銷均值過萬，銷量表現強勁。產能優化方面，純電動新能源企業已准入審批，純電

動車型可批量生產；北京奔馳發動機二工廠亦成功落成，Ｍ２８２型發動機實現投產；位於北京

順義的工廠規劃工作也已完成，全面啟動現有工廠改造施工。種種跡象方面，北京奔馳發展確實

不錯。



事實上，北京奔馳貢獻北汽大部分收入及盈利，上半年總收入７７８億，佔總收入

８８﹒６％，分部盈利高達２２０億。雖然北京品牌實現銷售８﹒２萬輛，同比增長１２﹒２％

，但仍處於虧損狀況，期內虧損１４億元，而北京現代上半年實現整車批發只有２７﹒６萬輛，

同比更下滑２７﹒３％，可見北京奔馳不但是戴姆勒的金蛋，也是北汽的重要資產。有傳戴姆勒

最新尋求收購北京奔馳的多數股權，試圖加強控制，將持股比例由４９％提高至７５％，惟初步

未能成功。現時消息未被得到證實，北汽股價已率先下跌，皆因國策有跡可尋。



＊前車可鑑＊



早前寶馬已宣布成功向華晨（０１１１４）收購中國合資企業華晨寶馬２５％的股份，使其

在華晨寶馬的持股比例從５０％增至７５％，由於華晨中國股權減少一半，實際盈利貢獻也減至

一半。中國早於與美國的貿易戰初期的磋商階段已向國際承諾向外國開放內地汽車市場，結果寶

馬成功在華晨寶馬取得７５％的控股權，相信一不離二，而且不會厚此薄彼，在國策支持下，北

汽最後要被逼出售在北京奔馳的股權。回想一下華晨，股價就由１０元急跌，更低見４﹒５５元

。



另一方面，北汽就算成功增持戴姆勒，持股增至９﹒６９％，持股比例將超越吉利

（００１７５），未來股權競爭情況將會更激烈，而最重要的是今年戴姆勒已先後發布過兩次盈

利預警，其二季度財報顯示息稅前虧損高達１５﹒６億歐元，未來需要大幅降低成本，持續增強

現金流。估計北汽被動要賣出北京奔馳只是時間上的問題，不竟你不賣，奔馳也可以另起爐灶與

其他公司合作，而一旦北汽反手爭持戴姆勒也得不償失，未必是明知之舉。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

