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即市新聞

18/12/2019 10:22

《樓市亮話－湯文亮》失業率飆升會否令樓價急跌？

　　《樓市亮話》社運持續超過半年，最近雖然有減弱跡象，但一到大時大節，市民擔心社運人
士又會做出一些激烈行為，消費始終還未回復正常，有人話社運雖然激烈，但對市場影響不大，
失業率亦只不過由２﹒９％上升至３﹒２％，即使沒有社運，失業率升幅有可能不止這個數字，
大家對此言論亦不敢回應。不過，有心人知道，失業率輕微上升，只不過是做生意的人不想員工
失業而不結束營業，但經過半年之後，不少做生意的人已經守唔住，裁員的裁員，結業的結業，
失業率很快就會飆升，樓價的走勢又會如何？這是一個值得探討問題。

　　有人唔同意失業率將會上升，因為有工會叫老闆今年維持加薪，幅度不用太多，大約４－５
％，亦有工會搞罷工，既然可以加薪又可以搞罷工，失業率又點會上升？這條問題我唔識得回答
，但我們可以從ＴＶＢ裁１０％員工來睇失業情況。一般來說，大公司是可以裁員１０％而不影
響正常運作，我相信除了ＴＶＢ之外不少大公司亦準備裁員，至於中小企，如果十間有一間結業
，亦代表１０％員工失業，簡單來說，失業率有機會上升１０％的潛在危機，大家千祈唔好掉以
輕心。

　　有人話如果失業率上升多１０％就大件事，因為較早前有分析員表示，失業率上升１％，樓
價跌三成，跌１０％就不得了，我雖然認為未來最少一年，失業率會急劇上升，但對樓價影響不
大。首先是因為業主持貨力強勁，而事實上他們不持也不行，理由是大多數業主只有一個自住單
位，除非逼不得已，否則都不會賣樓，供應有限，要樓價大跌也難。而另外一個理由就是來自國
內的購買力強勁，不少優才已經住滿七年，他們買樓是不用付高達３０％特別印花稅，反而是促
成他們在香港買樓的動機。基於上述原因，即使失業率上升，香港樓價亦不會大跌。不過，香港
樓價升跌，失業率並不是唯一原因，還有其他因素，例如利息上升，空置率增加，這些因素更直
接影響樓市，如果利息上升，空置率增加，加上失業率上升，樓價不大跌也難。
　
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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