《權證紅盤－朱紅》騰訊高位爭持，資金流入沽證

《權證紅盤》中美在１２月１３日公布雙方達成首階段貿易協議，消息利好市場氣氛，恆指

從１２月頭的低位２６０００點升近２０００點至２８０００點附近。假期將近，市場開始窄幅

上落。由於長假將近，持有太短期的窩輪，時間損耗的影響較大，投資者要留意手上的產品是否

適合持有過假期。

現在從恆指牛熊證街貨來分析，恆指熊證重貨區集中在２８０００－２８１００點，共約

９２０張期指合約；而恆指牛證的重貨區則集中在２６４００－２６５００點，有約９３０張期

指合約。

過去一周窩輪市場第一大資金流入是騰訊（００７００）認沽證，有約６９００萬元。第二

大資金流入的是恆指認沽證，有約６６００萬元。第三大流入的是中興通訊（００７６３）的認

購證，有約１２００萬元。第四大流入的是眾安（０６０６０）的認購證，有約１０００萬元。

第五大資金流入的是鐵塔（００７８８）認購證，有９００萬元。

騰訊遊戲今日與晶片製造商英偉達（ＮＶＩＤＩＡ）簽署戰略合作備忘錄，共同宣布成立聯

合創新實驗室，構建基於ＰＣ和主機遊戲的ＳＴＡＲＴ雲遊戲平台。騰訊股價曾重上３８０元後

，近日稍回，如看好騰訊，可留意騰訊認購證１１０３１，行使價３９０﹒２元，２０２０年３

月到期，實際槓桿１１倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證１５５８３，行使價３５４﹒８元，

２０２０年３月到期，實際槓桿１０倍。

筆者將於１２月２７日放假至明年１月３日，祝各位朋友假期愉快！身體健康！

《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

