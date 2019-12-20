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即市新聞

20/12/2019 10:49

《權證紅盤－朱紅》騰訊高位爭持，資金流入沽證

　　《權證紅盤》中美在１２月１３日公布雙方達成首階段貿易協議，消息利好市場氣氛，恆指
從１２月頭的低位２６０００點升近２０００點至２８０００點附近。假期將近，市場開始窄幅
上落。由於長假將近，持有太短期的窩輪，時間損耗的影響較大，投資者要留意手上的產品是否
適合持有過假期。
　　現在從恆指牛熊證街貨來分析，恆指熊證重貨區集中在２８０００－２８１００點，共約
９２０張期指合約；而恆指牛證的重貨區則集中在２６４００－２６５００點，有約９３０張期
指合約。
　　過去一周窩輪市場第一大資金流入是騰訊（００７００）認沽證，有約６９００萬元。第二
大資金流入的是恆指認沽證，有約６６００萬元。第三大流入的是中興通訊（００７６３）的認
購證，有約１２００萬元。第四大流入的是眾安（０６０６０）的認購證，有約１０００萬元。
第五大資金流入的是鐵塔（００７８８）認購證，有９００萬元。
　　騰訊遊戲今日與晶片製造商英偉達（ＮＶＩＤＩＡ）簽署戰略合作備忘錄，共同宣布成立聯
合創新實驗室，構建基於ＰＣ和主機遊戲的ＳＴＡＲＴ雲遊戲平台。騰訊股價曾重上３８０元後
，近日稍回，如看好騰訊，可留意騰訊認購證１１０３１，行使價３９０﹒２元，２０２０年３
月到期，實際槓桿１１倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證１５５８３，行使價３５４﹒８元，
２０２０年３月到期，實際槓桿１０倍。
　　筆者將於１２月２７日放假至明年１月３日，祝各位朋友假期愉快！身體健康！
《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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