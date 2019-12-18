《缸邊嫺談－黃惠嫺》華潤燃氣（１１９３）擁優質項目受惠政策

《缸邊嫺談》近年中央密集出台相關天然氣的意見及規劃，當中包括：《能源十三五規劃》

、《天然氣十三五規劃》。規劃當中更同時指出，到２０２０年天然氣供應能力達到

３６００億立方米以上，天然氣消費佔一次能源消費比例達到８﹒３％至１０％，到２０３０年

要進一步提升至１５％。國家油氣體制改革及天然氣價格機制改革將進一步深化。現時國家已努

力將價格監管、生產進口、天然氣存儲、冬季取暖、價格機制改革和產業發展規劃等多方面的問

題進行順利。



＊營運數據＊



華潤燃氣作為中國最大的城市燃氣運營商之一，雖然今年第三季度集團的氣量銷售同比僅增

長１１﹒３％，較１至６月１３﹒３％的增速有所下降，而集團更將今年全年的銷氣量指引從２

０％下調至１５％。

截至２０１９年上半年，華潤燃氣的城市燃氣項目總共達２４９個，分布於中國２２個省份

，其中包括１４個省會城巿及３個直轄市，燃氣總銷量達約１３９﹒９８億立方米及客戶數達３

５８８萬戶。而集團城市燃氣項目多位於經濟較發達地區，在城鎮化加快下，受居民接駁業務實

現快速增長，今年上半年集團新增接駁居民用戶１４７﹒８萬戶，其中包括新房接駁

１３７﹒８萬戶，舊房改造７﹒６萬戶；集團經營區域內居民燃氣滲透率由去年同期的

４８﹒６％上升至５１﹒６％。

２０１９年上半年集團的收入增速減慢，毛利率受壓，主要由於天然氣平均採購價格上升所

致。而今年１至１０月，內地天然氣消費量同比增長９﹒５％，達到２，４６３億立方米，但天

然氣的進口量則同比僅增長８﹒４％至１，０６８億立方米。從數據上看，在需求大過供應下天

然氣價格上升，而國內的天然氣主要靠進口，價格的上升會影響下游燃氣分銷商的利潤，但相信

隨著國家管網公司成立，下游燃氣分銷商的成本在天然氣進口價格市場化競爭下而有望下跌。



＊新業務＊



另外，集團亦經營分布式能源、充電樁等新業務，今年上半年，集團新簽約兩個分布式能源

項目，預計總投資額約７８３２萬港元，累計項目數量達到２５個，裝機容量２８９ＭＷ；上半

年累計投運充電站６４座，售電量達５４１１萬度，實現經營利潤１９４１萬港元，並在無錫、

維坊試點建設汽車加氫站。



＊新項目＊



今年８月３日，華潤燃氣官網宣布，已與與寧波市城投完成簽約，共同合資經營寧波興光燃

氣項目，寧波的項目可充分利用現有資源和優勢，在管網建設、區域整合等城燃業務的基礎上，

利用寧波市優良海港的特點興建ＬＮＧ碼頭，向上游ＬＮＧ進口及供應領域拓展。而華潤燃氣明

年將會在山西政府邀請下與昆侖能源一同參與當地的天然氣分銷市場，相信在強強聯手將在當地

取得更多的市場份額。

在國家對天然氣利用多方面的推動下，未來能源結構優化和環境污染治理將推動中國天然氣

消費持續增長，行業發展空間廣闊。投資者可考慮於４３元以下的位置增持或吸納，中長線目標

價為４８﹒０５元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

