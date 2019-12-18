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18/12/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５９億人幣，買騰訊建行沽平保萬洲

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中美達成第一階段貿易協議，料於明年１月簽署，加上隔晚
（１６日）美股大三指數再創新高，港股周二亦高開１２２點，報２７６３０點。中港地產股逆
市受壓下，恆指早段升幅曾一度收窄至５５點，報２７５６３點，亦是全日最低位。其後，騰訊
（００７００）、醫藥股及內銀股繼續發力，推動恆指愈升愈有，曾飆３８７點，高見
２７８９５點。縱使地產股仍未脫險，恆指最終仍收報２７８４３點，升３３５點或升
１﹒２２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５８﹒９５億元人民幣增逾１４％。北水淨買入最多的個股依
次是騰訊、建行（００９３９）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是平保
（０２３１８）、萬洲（００２８８）。
　　主板成交１０５３﹒４８億元增加３１﹒９％，其中港股通成交１９１﹒９億元，佔總成交
１８﹒２％。

＊新經濟股獲北水撐實，騰訊淨買入增逾２倍＊

　　騰訊獲麥格理維持評級「跑贏大市」及目標價４１０元，北水亦看好騰訊，從中淨買入
１５﹒６億元大增逾２倍。騰訊全日急漲３﹒１７％，報３７１﹒２元。
　　北水亦對其他新經濟股感興趣，其中淨買入美團近４﹒３億元及小米１﹒５億元。美團高級
副總裁預計今全年外賣行業交易額將達到６０３５億元，按年增３０﹒８％，美團收報
１０４﹒５元漲逾２％。小米則獲星展首予目標價１４﹒４元及評級「買入」，全日升
１﹒５２％，收報１０﹒６８元。
　　另外，市場憧憬人行降準，北水趁機吸納多家內銀股，其中以建行為首，淨買入５﹒５億元
。建行收升２﹒０１％，報６﹒５９元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　１５．６４　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　５．５１　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　４．２９　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　２．２８　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　２．０６　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－１．６９　
　　萬洲國際（００２８８）　　　　　－０．８４　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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