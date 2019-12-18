《日入而息》中信泰富３２億奪大坑地，柳傳志退休，許仕仁出獄

《今天重點》﹡習近平抵達澳門；習近平稱澳門認真貫徹一國兩制方針，經驗值得總結

﹡政府修訂十年建屋目標，供應量減至４３萬伙；公屋供應缺口縮至２﹒９萬

伙，陳帆指在覓地下足功夫

﹡中信泰富以３２億元奪大坑道住宅地，符預期

﹡柳傳志卸任聯想控股（０３３９６）董事長，寧旻接任

﹡前政務司長許仕仁今早出獄，無回應問題便離去

﹡新地前執行董事陳鉅源昨日辭世，深表哀悼



《即日市況》﹡騰訊及內銀股支撐大市，港股微升４０點收報２７８８４點



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒２％中止三連升，兩市成交６６８０億元



《美元匯價》﹡鎊匯１﹒３０前應有支持，可趁低吸納；歐元最新報１﹒１１２７╱３０，

日圓最新報１０９﹒４８╱５０



《新股上市》﹡保利物業（０６０４９）暗盤開３７﹒８元，高招股價近８％

﹡時代鄰里（０９９２８）暗盤開報５﹒５元，高招股價近７％

﹡泰林科建（０６１９３）首掛高收近一成四，每手賺３６０元



《公司資訊》﹡法院撤回國藝娛樂（０８２２８）清盤呈請

﹡ＴＬ Ｎａｔｕｒａｌ Ｇａｓ（０８５３６）購自動洗車公司，涉

１９００萬元人民幣

﹡中再生醫學（０８１５８）終止出租實驗室資產予Ｍｉｓｋａｗａａｎ

﹡泰林科建（０６１９３）首掛開１﹒７元，高招股價近三成一

﹡ＪＳ環球生活（０１６９１）首掛開報５﹒２５元，高招股價近１％

﹡邁科管業（０１５５３）首掛開報３﹒８元，高招股價六成七

﹡科通芯城（００４００）斥３９２０萬元悉數增持智能平台「硬蛋」

﹡中國支付通（０８３２５）附屬售北京辦公室物業，涉２０５０萬元人民幣

﹡卡姆丹克（００７１２）德勤辭任核數師，中審眾環接任

﹡波司登（０３９８８）完成發行２﹒７５億美元可轉換債

﹡環康集團（０８１６９）斥６６７萬元，增持天津自來水供應廠業務

﹡東吳水泥（００６９５）售上海環保公司股權後料錄１２７５萬人幣虧損

﹡路勁（０１０９８）完成收購兩營運收費公路的印尼公司四成股權

﹡騰訊遊戲與ＮＶＩＤＩＡ達成戰略合作，構建ＳＲＡＲＴ雲遊戲平台

﹡宏利（００９４５）展望明年亞洲區財政措施力度可望維持增長動力

﹡報道指國泰（００２９３）航空兩名總經理及一名客服主管辭職

﹡港交所（００３８８）正研究如何縮短新股發行結算周期，適時會再公布

﹡康寧傑瑞生物製藥（０９９６６）稱新生產基地Ｉ期已完成建設

﹡惠理集團（００８０６）１１月資產總值按年跌１﹒３２％

﹡港鐵（０００６６）營運的倫敦「ＴｆＬ鐵路」已開通

﹡聯交所表示輝山乳業（０６８６３）上市地位將於下周一起取消



《國企紅籌》﹡廈門國際港務（０３３７８）發行５億人幣超短期融資券



《神州民企》﹡富通科技（００４６５）與國家心血管疾病臨床醫學研究中心簽署戰略合作

協議



《中國要聞》﹡報告指澳門遊客總量２０年增４倍，內地遊客佔７０％

﹡海南省未中標藥品進行梯度降價，平均降幅近３４％

﹡四川內江市資中縣今早發生５﹒２級地震

﹡民銀行貨幣政策委員會委員馬駿稱建立系統性金融風險干預機制

﹡浙江嘉興將設立長三角創新投資集團

﹡明年２月下旬在京召開全國政協十三屆常委會會議

﹡海關總署署長倪岳峰稱全力支持上海自貿區臨港新片區建設

﹡交通運輸部表示投入約７１００億支持貧困地區交通建設

﹡深圳業主組聯盟抬高屋苑樓價，發起人遭約談或擔刑責

﹡財政部表示同意福彩中心發行２４款即開型福利彩票遊戲

﹡騰訊愛奇藝向會員提供超前點播服務，涉二次收費捱轟

﹡上海浦東機場將建綜合體，預計２０２４年建成投用

﹡首１１月棚戶區改造開工３１５萬套超額完成全年目標

﹡國家電網通報不良供應商，上海電氣、正泰電氣遭點名

﹡美限制對華科技出口圖阻創新，外交部：太自以為是

﹡靜待中美貿協細節，人幣即期升２８點報６﹒９９９６

﹡杭州銀行獲准發行不超過７０億人幣永續債

﹡高力國際稱上海今年寫字樓空置率升至１９﹒３％



《寶島快訊》﹡台股升０﹒２％報１２１２２點，再創３０年收市新高

﹡美通過國防授權法案，要求台灣大選後提中國干預報告；被曝向關係密切女

子匯巨款買樓，韓國瑜稱屬投資行為



《其他消息》﹡香港與澳洲自由貿易協定和投資協定明年１月生效

﹡湯家驊稱「三地三檢」不是讓內地放棄行使司法管轄權

﹡港澳人士廣州購房限制再鬆，憑身份證、通行證即可

﹡匯豐私人銀行料美國明、後年維持息率不變，環球經濟維持低水平；匯豐私

人銀行料本港明年經濟將錄０﹒７％負增長

﹡酒店業主聯會表示聖誕酒店入住率僅約３０％至４０％

﹡入境處預計聖誕節及元旦假期約１０６５萬人次進出香港

﹡羅致光稱政府無評估未來失業率，稱貸款基金行政費高

﹡貿發局預測明年整體出口貨值按年縮減２％

﹡陳帆稱房委會正就重建旗下六幢工廈陸續開展研究

﹡深股通額度全日用近３１億元，連續第２５日淨流入；滬股通額度全日用近

３０億元，陸股通淨流入逾４４億元

﹡政府修訂十年建屋目標，供應量減至４３萬伙

﹡中原工商舖指明年首季店舖租金再跌１５％至２０％

﹡經絡按揭轉介料明年現樓按揭宗數按年將錄負增長；料明年最優惠利率維持

在５－５﹒２５厘

﹡施羅德稱美「超級巨星」企業的崛起及對投資者的影響

﹡歐洲股市早段於區間波動，英股報７５４１升１６點，德股跌１５點

﹡證監會將對非中央結算場外衍生工具施加保證金規定

﹡花旗推全新手機基金買賣平台，以低於１００元認購基金組合

﹡聯交所刊發ＥＳＧ諮詢總結及披露審閱結果



《修例風暴》﹡金管局表示看不到有明顯資金流出港元或銀行體系

﹡陳帆稱紅磡關閉期間免收費，將令東隧西隧寸步難行



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